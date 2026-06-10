Yaz sofralarının favorisi: Bisküvili limonlu parfe tarifi

Tatlı krizlerini ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve ferah seçeneklerle çözmek isteyenler için bisküvili limonlu parfe ideal bir alternatif sunuyor. Kat kat dizilen bisküviler, limonlu kremanın hafif ekşi aromasıyla birleşerek dengeli ve serin bir tatlı ortaya çıkarıyor. İşte nefis bisküvili limonlu parfe tarifi...

Bisküvili limonlu parfe tarifi

Malzemeler:

1 paket petibör bisküvi

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilin

BİSKÜVİLİ LİMONLU PARFE YAPILIŞI

Tencereye süt, şeker, nişasta ve unu alın.

Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içine vanilin, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

Karışım ılıyınca kremayı ekleyip pürüzsüz hale getirin.

Bir borcam veya kalıbın tabanına bisküvileri dizin.

Üzerine limonlu kremadan yayın.

Kat kat aynı işlemi tekrarlayın.

Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Dilimleyerek soğuk servis edin.

Afiyet olsun!