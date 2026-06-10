Hafif ve doyurucu enfes lezzet: Fırında karnabahar mücveri tarifi

Klasik mücver tariflerine farklı bir yorum katmak isteyenler için fırında karnabahar mücveri harika bir seçenek oluyor. Kızartma yapılmadan hazırlanan bu tarif, hafif yapısıyla öğle ve akşam yemeklerinde gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Karnabaharın besleyici özellikleri, kabak, beyaz peynir ve yeşilliklerle birleşerek ortaya lezzet dolu bir sonuç çıkarıyor. İşte nefis fırında karnabahar mücveri tarifi...

FIRINDA KARNABAHAR MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

200 gram kabak

3 adet yumurta

200 gram yarım yağlı beyaz peynir

3 adet taze soğan

4 dal dereotu

5 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Fırın kabını yağlamak için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

FIRINDA KARNABAHAR MÜCVERİ YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın.

Kaynar suda yaklaşık 8-10 dakika haşlayın ve süzün.

Karnabaharları çatal yardımıyla ezerek püre kıvamına getirin.

Kabağı ve beyaz peyniri rendeleyin.

Taze soğan ve dereotunu ince ince doğrayın.

Karnabaharın üzerine yumurtaları, rendelenmiş kabak ve peyniri ekleyin.

Doğranmış yeşillikleri, unu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Zeytinyağıyla yağlanmış fırın kabına karışımı aktarın ve üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.

Üzeri kızardığında fırından çıkarın, dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!