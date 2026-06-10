Yöresel lezzet arayanlara: ev yapımı Mersin sıkması

Akdeniz mutfağının yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin sıkması, özellikle saç üzerinde pişirilen ince yufkasıyla dikkat çekiyor. Peynirli, patatesli veya otlu harçlarla hazırlanan bu geleneksel lezzet, bölge halkının en sık tükettiği hamur işlerinden biri olarak biliniyor.

MERSİN SIKMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

MERSİN SIKMASI NASIL YAPILIR?

Un, su ve tuz geniş bir kapta karıştırılarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Hamur yaklaşık 20 dakika dinlendirilir.

Dinlenen hamur bezelere ayrılır ve oklava yardımıyla ince şekilde açılır. Açılan yufkalar yağsız tavada veya saç üzerinde iki taraflı olarak pişirilir.

İç harç için beyaz peynir ezilir ve ince kıyılmış maydanozla karıştırılır. Pişen yufkanın üzerine hazırlanan harç yayılır.

Yufka rulo şeklinde sarılır ve hafifçe sıkılarak servis tabağına alınır. Üzerine eritilmiş tereyağı veya zeytinyağı sürülerek sıcak servis edilir.