Çıtır çıtır tavuklu Quesadilla: Meksika mutfağından sofralara...

Akşam yemeğinde veya hafta sonu atıştırmalığında klasik yemeklerden sıkılanlar için "Ne pişirsem?" derdini 15 dakikada çözen Quesadilla, özellikle eriyen peynirin o uzayan görüntüsüyle iştahları kabartıyor. İster üçgen dilimler halinde kesip film izlerken tüketin, ister yanına güzel bir salatayla doyurucu bir ana öğün yapın!

MALZEMELER

4 adet orta boy Tortilla (Lavaş) ekmeği

300 gram tavuk göğsü (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber ve 1 adet yeşil biber (Jülyen veya küçük doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (Piyazlık doğranmış)

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya Cheddar)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber, kimyon, karabiber ve tuz

ADIM ADIM TARİF

Geniş bir tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Doğranmış tavukları ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Suyunu çeken tavukların üzerine doğranmış soğanları ve renkli biberleri ekleyin. Sebzeler hafifçe diriliğini kaybedene kadar (çok fazla öldürmeden) sotelemeye devam edin.

Salçayı, kimyonu, toz biberi, tuzu ve karabiberi ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurup ocaktan alın. İç harcımız hazır!

Temiz ve geniş bir tavayı ocağa alıp hafifçe ısıtın (yağ koymayın). 1 adet lavaşı tavaya serin. Lavaşın her yerine gelecek şekilde rendelenmiş kaşar peynirinin dörtte birini serpin.

Peynirin üzerine, hazırladığınız tavuklu harcın yarısını eşit şekilde yayın. Üzerine tekrar bolca kaşar peyniri serpin ve ikinci lavaşı en üste kapatıp elinizle hafifçe bastırın.

Ocağın altını orta ateşte tutarak alttaki lavaş kızarana kadar bekleyin. İçindeki peynirler erimeye başladığında, geniş bir spatula yardımıyla Quesadilla'yı dikkatlice ters çevirin.

Diğer tarafı da nar gibi kızarıp çıtır çıtır olduğunda tavadan alın. Kesme tahtasında tıpkı pizza gibi üçgen (4 veya 6 parça) dilimleyerek sıcak sıcak servis yapın. (Kalan malzemelerle ikinci Quesadilla'yı da aynı şekilde hazırlayın).