Çok pratik ve lezzetli: Pirpirim salatası tarifi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:44

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:44

Yaz aylarında birçok insan sağlıklı besinleri tüketerek hem kilo vermek hem de sağlıklı olmak için salata yemeyi tercih eder. İşte, Pirpirim salatası tarifi...

PİRPİRİM SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 bağ pirpirim

1 adet domates

1 adet biber

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1/2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılış