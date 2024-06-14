Çok pratik ve lezzetli: Pirpirim salatası tarifi
Pirpirim yani diğer adıyla semizotu salatası... Semizotlarının zamanı geldiyse bu taze salatayı bol bol tüketme vakti. Ferah ve hafif bu salatayı yazın sürekli yapmak isteyeceksiniz. İşte, Pirpirim salatası tarifi...
Yaz aylarında birçok insan sağlıklı besinleri tüketerek hem kilo vermek hem de sağlıklı olmak için salata yemeyi tercih eder. İşte, Pirpirim salatası tarifi...
PİRPİRİM SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 bağ pirpirim
- 1 adet domates
- 1 adet biber
- 1 adet salatalık
- 1 adet kırmızı soğan
- 1/2 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Pirpirim otunu yıkayıp, ayıklayıp kuruması için süzgeçte bekletiyoruz.
- Domatesi, salatalığı, biberi ve soğanı doğruyoruz.
- Tüm malzemeleri kaseye ekliyoruz.
- Tuzunu, nlimon suyunu, nar ekşisini ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz.
- Afiyet olsun.
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