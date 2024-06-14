Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Patlıcan Çığırtma tarifi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:21

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:21

Patlıcan çığırtma, Anadolu mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Patlıcan, domates, biber ve sarımsak gibi taze malzemelerle hazırlanan bu lezzetli tarif, yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte, Patlıcan Çığırtma tarifi...

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ

Malzemeler

1 kg patlıcan

5-6 adet iri domates

4-5 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)

Yapılış