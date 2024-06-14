Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Patlıcan Çığırtma tarifi
Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden patlıcan çığırtma, sofralarınıza otantik bir tat katıyor. Bu nefis tarif, kolay yapımı ve zengin aromasıyla damakları şenlendiriyor. İşte, Patlıcan Çığırtma tarifi
Patlıcan çığırtma, Anadolu mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Patlıcan, domates, biber ve sarımsak gibi taze malzemelerle hazırlanan bu lezzetli tarif, yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte, Patlıcan Çığırtma tarifi...
PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg patlıcan
- 5-6 adet iri domates
- 4-5 adet yeşil biber
- 3-4 diş sarımsak
- Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)
Yapılış
- Yıkanan patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve uzun olarak doğranır.
- Tuzlu suda bir müddet bekletilir.
- Biberler saplarından ayrılır, çekirdekleri temizlenir.
- Kurulanan patlıcan ve biberler yağda kızartılır. (Bergama’da zeytinyağı ile kızartılır)
- Domatesler soyulur küp küp doğranır, aynı tavada kızartma işlemi bittikten sonra fazla yağ süzülür (bir miktar kalır) kızarmış patlıcan ve biberler yerleştirilir.
- Üstlerine doğranmış domates ve sarımsaklar tercih miktarı tuz ilave edilir.
- Bir kapak katılır, domatesler eriyene kadar pişirilir. Afiyet olsun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'
- Fernando Santos imzayı attı!
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu