Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Patlıcan Çığırtma tarifi

Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden patlıcan çığırtma, sofralarınıza otantik bir tat katıyor. Bu nefis tarif, kolay yapımı ve zengin aromasıyla damakları şenlendiriyor. İşte, Patlıcan Çığırtma tarifi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:21
Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Patlıcan Çığırtma tarifi
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Patlıcan çığırtma, Anadolu mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Patlıcan, domates, biber ve sarımsak gibi taze malzemelerle hazırlanan bu lezzetli tarif, yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte, Patlıcan Çığırtma tarifi...

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg patlıcan
  • 5-6 adet iri domates
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 3-4 diş sarımsak
  • Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)

Yapılış

  1. Yıkanan patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve uzun olarak doğranır.
  2. Tuzlu suda bir müddet bekletilir.
  3. Biberler saplarından ayrılır, çekirdekleri temizlenir.
  4. Kurulanan patlıcan ve biberler yağda kızartılır. (Bergama’da zeytinyağı ile kızartılır)
  5. Domatesler soyulur küp küp doğranır, aynı tavada kızartma işlemi bittikten sonra fazla yağ süzülür (bir miktar kalır) kızarmış patlıcan ve biberler yerleştirilir.
  6. Üstlerine doğranmış domates ve sarımsaklar tercih miktarı tuz ilave edilir.
  7. Bir kapak katılır, domatesler eriyene kadar pişirilir. Afiyet olsun.

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