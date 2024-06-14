Protein deposu, pratik ve lezzetli: Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 14.06.2024 - 13:31

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin favorisi olmaya aday bu mercimekli tarif, sizi hem doyuracak hem de lezzet şölenine davet edecek. Şimdi, sağlığınız için harika bir tercih olan mercimekli ıspanak salatası tarifine geçme vakti geldi! İşte, Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi...

MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1/2 kilogram ıspanak

1/2 adet olgun avokado

1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 demet doğranmış maydanoz

1 çay bardağı lor peyniri

1/2 adet limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılış