Protein deposu, pratik ve lezzetli: Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi

İster öğle yemeğinizin yanında, ister akşam yemeğinizin lezzetli bir eşlikçisi olarak tercih edebileceğiniz bu tarif, hem göz alıcı renkleriyle hem de besleyici içeriğiyle sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. İşte, Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 13:31
Protein deposu, pratik ve lezzetli: Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi
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Sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin favorisi olmaya aday bu mercimekli tarif, sizi hem doyuracak hem de lezzet şölenine davet edecek. Şimdi, sağlığınız için harika bir tercih olan mercimekli ıspanak salatası tarifine geçme vakti geldi! İşte, Mercimekli Ispanak Salatası Tarifi...

MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1/2 kilogram ıspanak
  • 1/2 adet olgun avokado
  • 1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 demet doğranmış maydanoz
  • 1 çay bardağı lor peyniri
  • 1/2 adet limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılış

  1. Ispanakları saplarından ayıklayıp bol suda yıkayın. Ardından doğrayıp kaseye alın.
  2. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Üzerine doğranmış avokadoyu ve mercimeği ekleyin.
  4. Son olarak doğranmış maydanozu ve lor peynirini de ekleyin.
  5. Mercimekli ıspanak salatası tarifiniz hazır. Afiyet olsun!

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