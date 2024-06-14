Makarnanın alternatifi: Kabak spagetti tarifi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:31

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:31

Kabak spagetti, hem hafif hem de besleyici olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle glütensiz beslenenler ve diyet yapanlar için ideal olan bu tarif, taze sebzeler ve zeytinyağı ile lezzetlendirilerek mükemmel bir öğün sunuyor. İşte, Kabak spagetti tarifi...

KABAK SPAGETTİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy kabak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Domates Sosu:

1 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıcak su

Tuz

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

Üzerine:

Kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılış