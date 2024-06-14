Makarnanın alternatifi: Kabak spagetti tarifi
Kabak spagetti, son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında popüler hale gelen bir alternatif makarna çeşididir. İşte, Kabak spagetti tarifi...
Kabak spagetti, hem hafif hem de besleyici olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle glütensiz beslenenler ve diyet yapanlar için ideal olan bu tarif, taze sebzeler ve zeytinyağı ile lezzetlendirilerek mükemmel bir öğün sunuyor. İşte, Kabak spagetti tarifi...
KABAK SPAGETTİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy kabak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Domates Sosu:
- 1 adet büyük boy domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı sıcak su
- Tuz
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Karabiber
- Pul biber
Üzerine:
- Kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Yapılış
- Kabaklarımızı soyduktan sonra, salatalık-patates soyacağı ile uzun uzun şeritler çıkarıyoruz. Fotoğraftan net anlaşılıyor veya bıçak yardımı ile ince ince şeritler çıkarabilirsiniz.
- Tavada yüksek ateşte kabaklar hafif kızarmaya başlayana kadar pişiriyoruz. Tuzunu da ekleyip altını kısmadan sürekli kavuracağız. Hafif bir su salıp çekiyor.
- Kabağımızı kavururken bir yandan da domates sosumuzu hazırlıyoruz.
- Sosu için uygun bir tencereye zeytinyağını ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye ekleyerek bir iki tur kavuruyoruz.
- Rendelenmiş domatesleri, karabiberi, pul biberi, yağı ve salçayı tavada kavuruyoruz. Kaynamaya başlayınca içine su ve tuz ilave ediyoruz. Pişiriyoruz.
- Kavurduğumuz kabakları da ekleyip bir kaç dakika daha pişirelim. Üzerine de isteğe bağlı dilediğimiz miktarda kaşar rendesi koyuyoruz.
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