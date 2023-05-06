'Geleceğin Menü Trendleri 2023' raporu yayınladı!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 08:42

Güncelleme: 06.05.2023 - 08:54

Unilever Food Solutions; 25’ten fazla ülkede, 1600’den fazla şef ile yaptığı iş birliği sonucunda 12 ay boyunca üzerinde çalıştığı Geleceğin Menü Trendleri 2023 raporunu yayınladı. Raporun hazırlık sürecinde, sayısı 250’yi aşan UFS şefiyle tüm dünyadan 1600’den fazla şefin öngörüleri dinlendi. UFS Türkiye için öncelikli trendler; Karşı Konulmaz Sebzeler, Düşük Atıklı Menüler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler ve Paylaşma Hazzı olarak belirlendi.

Türkiye raporunu Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) İstanbul’da tanıttı. Ünlü şefler Ali Ronay, Murat Deniz Temel, Claudio Chinali, Çiğdem Seferoğlu ve Belkıs Boyacıgiller trendlere uygun yemekler hazırladı. UFS Türkiye için öncelikli trendler; Karşı Konulmaz Sebzeler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler ve Paylaşma Hazzı olarak belirlendi. Bu trendler doğrultusunda UFS Türkiye, 2023 yılı boyunca iş ortaklarına ilham veren yeni iş birlikleri geliştirecek ve bunların hayata geçirilmesinde destek verecek.

GELECEĞİN MENÜ TRENDLERİ 2023 DÜNYA RAPORUNDA 8 TREND

1- Karşı Konulmaz Sebzeler



2- Gelenekten Geleceğe Lezzetler



3- Düşük Atıklı Menüler



4- Doğadan Toplanan Yiyecekler



5- Lezzet Kontrastı



6- İyi Hissettiren Yiyecekler



7- Paylaşma Hazzı



8. Bilinçli Protein

GELECEĞİN MENÜ TRENDLERİ 2023 TÜRKİYE RAPORUNDA 4 TREND

Rapor UFS’nin yer aldığı tüm ülkelerde eş zamanlı olarak yayınlandı. Katılımcı olan her ülke için, belirlenen trendler ve uygulanma şekilleri; kendi ülke mutfaklarına ve kültürlerine uygun şekilde önceliklendirildi. UFS Türkiye için öncelikli trendler;

1- Gelenekten Geleceğe Lezzetler

2- Karşı Konulmaz Sebzeler

3- Düşük Atıklı Menüler

4- Paylaşma Hazzı olarak belirlendi.

Bu trendler doğrultusunda UFS Türkiye, 2023 yılı boyunca iş ortaklarına ilham veren yeni iş birlikleri geliştirecek ve bunların hayata geçirilmesinde destek verecek.