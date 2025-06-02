Enfes tadıyla büyüleyen çıtır lezzet: Tavuk Kievski tarifi

Tavuk Kievski, dışı çıtır içi ise tereyağlı ve yumuşacık bir lezzet bombasıdır. Ukrayna kökenli olan bu yemek, özellikle özel davet sofralarının yıldızı olabilecek kadar etkileyici bir tada sahiptir. Tavuk göğsünün içine yerleştirilen aromalı tereyağı, kızartma sırasında dışarı sızmadan içeride kalır ve servis sırasında akarak iştah açıcı bir sunum oluşturur. Evde kolayca yapabileceğiniz bu özel tarifle sofralarınızı restoran kalitesinde bir tabakla süsleyebilirsiniz. Peki, enfes tadıyla büyüleyen bu çıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Tavuk Kievski tarifi...





TAVUK KIEVSKI TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Tuz ve karabiber

Tavuk için:

2 adet büyük tavuk göğsü

Tuz, karabiber

Kaplama için:

1 su bardağı un

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TAVUK KIEVSKI YAPILIŞI

Bir kasede tereyağını, ezilmiş sarımsağı, doğranmış maydanozu, tuz ve karabiberi karıştırın.

Karışımı streç filme sarıp rulo haline getirin ve dondurucuya koyarak sertleşmesini sağlayın (en az 30 dakika).

Tavuk göğüslerini keskin bir bıçakla ortadan ikiye gelecek şekilde ama tamamen ayırmadan açın.

Fileto haline gelen tavukları streç film arasına koyup et dövücüyle hafifçe inceltin.

Dondurucudan çıkardığınız tereyağını dilimleyin ve her bir tavuk filetolarının ortasına bir parça yerleştirin.

Tavukları dikkatlice rulo şeklinde sarın ve kenarlarını kapatın.

Açılmaması için kürdan kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız tavuk rulolarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayın.

Dilerseniz çıtırlığı artırmak için bu işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Derin bir tavada yağı ısıtın.

Tavukları kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın (yaklaşık 5-6 dakika).

Ardından önceden ısıtılmış 180°C fırında 10-15 dakika kadar pişirerek içinin tam olarak pişmesini sağlayın.

Tavuk Kievski’yi yanında patates püresi veya haşlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.

Dilimlendiğinde içerisinden akan aromalı tereyağ, bu yemeği hem görsel hem de lezzet açısından unutulmaz kılar.

Afiyet olsun!