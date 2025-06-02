Anadolu'nun saklı lezzeti: Gömme tarifi

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan "gömme", özellikle Konya ve çevresinde bayram sabahlarının, düğün sofralarının ve imece günlerinin vazgeçilmez lezzeti olarak bilinir. Taş fırınlarda, közün içinde ya da günümüzde fırında pişirilen bu özel hamur işi, kıymalı iç harcıyla doyurucu, sade haliyle kahvaltılık olarak tüketilir. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz yöresel “gömme” tarifi...
GÖMME TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
İç harcı için (isteğe bağlı kıymalı):
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Yapılışı:
- Hamuru yoğurun: Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştırın. Üzerine un ve tuz ekleyip, ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
- İç harcı hazırlayın: Kıymayı tavada kavurun. Soğan, salça ve baharatları ekleyip kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin.
- Hamuru açın: Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün. İlk parçayı fırın tepsisine yayarak taban oluşturun.
- İç harcı koyun: Kıymalı karışımı eşit şekilde hamurun üzerine yayın.
- Kapatın: Kalan hamuru da açıp iç harcın üzerine serin. Kenarları kapatın, isteğe göre üstüne yumurta sarısı sürebilirsiniz.
- Pişirin: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.