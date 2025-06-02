Anadolu'nun saklı lezzeti: Gömme tarifi

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan "gömme", özellikle Konya ve çevresinde bayram sabahlarının, düğün sofralarının ve imece günlerinin vazgeçilmez lezzeti olarak bilinir. Taş fırınlarda, közün içinde ya da günümüzde fırında pişirilen bu özel hamur işi, kıymalı iç harcıyla doyurucu, sade haliyle kahvaltılık olarak tüketilir. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz yöresel “gömme” tarifi...

GÖMME TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

İç harcı için (isteğe bağlı kıymalı):

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yapılışı: