Osmanlı mutfağından günümüze gelen enfes tatlı: Pratik Höşmerim tarifi
Türk mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan Höşmerim, özellikle Balıkesir ve çevresinde yapılan hafif bir tatlıdır. Peynir ve irmikle yapılan bu özel tatlı, damaklarda hem hafif hem de doyurucu bir lezzet bırakıyor. İşte, Pratik Höşmerim tarifi...
Türk mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle dikkat çeken bir kültüre sahiptir. Ancak her bölgede keşfedilmeyi bekleyen gizli tatlar bulunur. Höşmerim, Balıkesir yöresine özgü, peynir ve irmik ile yapılan geleneksel bir tatlıdır. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu tat, farklı malzemelerle zenginleştirilip sofraları süslemeye devam ediyor. İşte, Pratik Höşmerim tarifi...
HÖŞMERİM TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze tuzsuz peynir
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı su
Yapılışı:
- Tereyağını bir tencerede eritip irmiği ekleyin ve kavurun.
- Taze peyniri ufalayarak irmiğin üzerine ekleyin.
- Ardından sütü ve suyu ekleyerek karıştırın.
- Şeker ilave edip karışım yoğunlaşana kadar pişirmeye devam edin.
- Tatlı kıvama geldiğinde ocaktan alın ve sıcak servis edin.
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