Osmanlı mutfağından günümüze gelen enfes tatlı: Pratik Höşmerim tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:13

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:13

Türk mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle dikkat çeken bir kültüre sahiptir. Ancak her bölgede keşfedilmeyi bekleyen gizli tatlar bulunur. Höşmerim, Balıkesir yöresine özgü, peynir ve irmik ile yapılan geleneksel bir tatlıdır. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu tat, farklı malzemelerle zenginleştirilip sofraları süslemeye devam ediyor. İşte, Pratik Höşmerim tarifi...

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze tuzsuz peynir

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

Yapılışı: