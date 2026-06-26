Dev kazanlar kurulsun: Asla kararmayan, tam ölçülü 30 kişilik aşure tarifi...

Büyük porsiyonlarda aşure yapmak, kıvamını tutturmak ve o berrak rengi korumak mutfakta gerçek bir ustalık ister. Komşulara dağıtmalık, dev kazanlarda pişen ve yiyen herkesin tarifini isteyeceği tam 30 kişilik, aşure tarifi...

MALZEMELER

1 kg aşurelik buğday

3 su bardağı nohut

3 su bardağı kuru fasulye

400 gram kuru kayısı (Nohut büyüklüğünde doğranmış)

400 gram kuru incir (Nohut büyüklüğünde doğranmış)

300 gram kuru sarı üzüm (Sultaniye)

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1,5 - 2 kg toz şeker (Damak tadına göre kontrollü eklenecek)

Yaklaşık 10 - 12 litre sıcak su (Kaynadıkça kıvamı açmak için yanınızda hazır bulunmalı)

Süslemek İçin: 2 adet ayıklanmış nar, ceviz içi, fındık kırığı, toz tarçın, kuş üzümü

ADIM ADIM AŞURE TARİFİ

Bir gece önceden buğdayı, nohudu ve kuru fasulyeyi bol soğuk suyla yıkayın. Üçünü de ayrı ayrı geniş kaplara alıp, üzerlerini bolca geçecek kadar soğuk su ekleyerek sabaha kadar ıslatmaya bırakın.

Ertesi gün sularını süzün. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde, tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra kara sularını süzüp kenara edin.

Kuru kayısı ve incirleri küp küp (nohut büyüklüğünde) doğrayın. Kuru üzümü, doğranmış kayısıyı ve inciri ayrı ayrı kaselere alın. Üzerlerine sıcak su döküp 15 dakika bekletin ve süzün. (Bu işlem meyvelerin aşurenin suyunu karartmasını engeller).

Islanmış ve suyu süzülmüş 1 kg buğdayı büyük aşure kazanına alın. Üzerine yaklaşık 7-8 litre sıcak su ekleyin. Buğdaylar iyice patlayıp suyu beyazlaşıp koyulaşana (helmelenene) kadar yaklaşık 1 saat orta ateşte kaynatın. Dibinin tutmaması için tahta kaşıkla sık sık karıştırın. (Suyu azaldıkça kenardan azar azar kaynar su takviyesi yapın).

Buğdaylar tamamen yumuşayıp kıvam aldığında, önceden haşlayıp süzdüğünüz fasulye ve nohutları kazana ilave edin. Birlikte 15-20 dakika daha kaynatarak özleşmelerini sağlayın.

Yıkanıp süzülmüş kuru üzümleri, kuru kayısıları ve ince rendelenmiş portakal kabuğunu tencereye ekleyin. Meyveler hafifçe yumuşayana kadar 15 dakika daha kaynatın.

Meyveler de piştikten sonra toz şekeri (önce 1,5 kg kadarını) ekleyin ve sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Aşurenin suyundan tadarak, gerekirse kalan miktarı da ilave edin. Şeker eklendikten sonra aşurenin kıvamı biraz sulanacaktır, 10 dakika bu şekilde kaynatın.

Şeker eridikten sonra en son, suyunu süzdüğünüz doğranmış incirleri ekleyin. İncir eklendikten sonra aşureyi sadece 5 dakika daha kaynatıp hemen ocaktan alın. (İncir çok kaynarsa dağılır ve rengi bozar).

Ocağın altını kapattığınızda aşurenin kıvamı size biraz sulu gelebilir. Bu sizi yanıltmasın; aşure soğudukça içindeki buğdayın nişastasıyla birlikte koyulaşıp katılaşacaktır.

Ocaktan aldığınız aşureyi kepçe yardımıyla kaselere paylaştırın. Üzerlerinin hafifçe kabuk bağlaması (soğuması) için bekleyin. Kabuk bağladıktan sonra üzerini bol ceviz, fındık, nar taneleri ve tarçınla süsleyerek dağıtabilirsiniz.