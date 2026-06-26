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Sunumuyla göz dolduran, uzayan peyniriyle iştah açan: Fırında kaşarlı tavuk sote tarifi...

Sunumuyla göz dolduran, uzayan peyniriyle iştah açan: Fırında kaşarlı tavuk sote tarifi...

26.06.2026 17:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sunumuyla göz dolduran, uzayan peyniriyle iştah açan: Fırında kaşarlı tavuk sote tarifi...

Tavada hazırlanan o klasik tavuk soteyi alıp fırın kaplarına paylaştırıyor, üzerindeki nar gibi kızarmış, uzayan kaşar peyniriyle lezzetini zirveye taşınıyor.... Misafir sofralarının en şık ve en kurtarıcı ana yemeklerinden biri olan bu tarif, ekmek banmalık nefis sosuyla tepsiyi sıyırttıracak.
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Mutfakta çok vakit harcamadan gösterişli sofralar kurmak isteyenlerin favorisi olan bu tarif, tavuğun ve renkli sebzelerin mükemmel uyumunu fırın sıcaklığıyla birleştiriyor. İster porsiyonluk güveç kaplarında, ister tek bir büyük borcamda hazırlayabileceğiniz bu garanti lezzet, akşam yemeğinizin yıldızı olacak.

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk göğsü (Kuşbaşı doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber ve 1 adet kırmızı kapya biber (İri doğranmış)

2 adet orta boy domates (Kabukları soyulup küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber

Yarım su bardağı sıcak su

Üzeri İçin: 1,5 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tavukların Mühürlenmesi: Geniş bir tavaya sıvı yağını alın ve yüksek ateşte ısıtın. Kuşbaşı tavukları ekleyip, renkleri dönüp suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Suyunu çeken tavukların üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve renkli biberleri ilave edin. Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) sotelemeye devam edin.

Salçayı tavaya ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın. Küp doğranmış domatesleri, baharatları ve yarım su bardağı sıcak suyu ilave edin. Tavanın kapağını kapatıp domatesler sos kıvamına gelene kadar 5-6 dakika orta ateşte pişirin.

Hazırladığınız sulu ve nefis tavuk soteyi ocaktan alın. Porsiyonluk küçük güveç kaplarına veya orta boy bir fırın kabına (borcama) eşit şekilde paylaştırın.

Sotelerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini bolca serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, sadece peynirler tamamen eriyip üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin. Fırından alır almaz, dumanı tüterken sıcak servis yapın.

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