Yaz kış sofraların baş tacı: Lokum gibi zeytinyağlı barbunya pilaki tarifi...

Baklagillerin en zarifi olan barbunyayı tam kıvamında, kabukları dağılmadan pişirmenin püf noktaları aslında çok basit. Tencerede usul usul piştikten sonra kendi kapağı altında soğumaya bırakılan bu tarif, dolapta bekledikçe lezzetini ikiye katlıyor. Üzerine sıkılan taze limonla ferahlığına doyum olmayan bu klasiğe mutfağınızda yer açın.

MALZEMELER

500 gram taze veya dondurulmuş barbunya (Taze barbunyalar önden 10 dakika haşlanıp kara suyu süzülmeli)

1 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1 adet orta boy patates (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet orta boy havuç (Küçük küpler veya yarım ay şeklinde doğranmış)

3 diş ince dilimlenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz

Üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su

Süslemek için: İnce kıyılmış maydanoz ve limon dilimleri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve yayvan bir tencereye zeytinyağını alın. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip soğanlar şeffaflaşana kadar orta ateşte kavurun.

Küp doğranmış havuçları ve patatesleri tencereye ilave edip soğanlarla birlikte 3-4 dakika daha hafifçe soteleyin.

Domates salçasını ekleyin ve salçanın kokusu çıkıp yağa rengini verene kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Haşlayıp suyunu süzdüğünüz barbunyaları tencereye ilave edin. Tüm malzemelerin harmanlanması için ezmeden 1-2 dakika nazikçe çevirin.

Zeytinyağlıların olmazsa olmazı toz şekeri, tuzu ve yemeğin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak suyu ekleyip hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın.

Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Barbunyalar, havuçlar ve patatesler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) ağır ateşte pişirin. Pişen yemeği ocaktan alın ve kapağını hiç açmadan kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. (Zeytinyağlılar tenceresinde demlenmeyi sever).

Tamamen soğuyan barbunyayı servis tabağına alın. Üzerine ekstra bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı gezdirip, ince kıyılmış taze maydanoz ve limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.