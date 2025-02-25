Malezya mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Roti Canai tarifi
Dışı çıtır, içi yumuşacık! Malezya mutfağının en meşhur ekmeklerinden Roti Canai, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilen bir lezzet.
Malezya mutfağı, Hint, Çin ve Malay kültürlerinin eşsiz birleşimiyle ortaya çıkan muhteşem lezzetler sunar. Bu mutfağın en ikonik sokak lezzetlerinden biri olan Roti Canai, çıtır çıtır dış yüzeyi ve içinin kat kat yumuşak yapısıyla dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Genellikle köri sosu, dal (mercimek yemeği) veya yoğunlaştırılmış süt ile servis edilen bu lezzetli ekmek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne uyum sağlar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, geleneksel Malezya usulü Roti Canai tarifi!
ROTI CANAI TARİFİ
Malzemeler:
Hamur İçin:
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
- 3/4 su bardağı su (kontrollü ekleyin)
- 1/4 su bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak bir hamur için)
- Hamuru yağlamak için ekstra tereyağı veya sıvı yağ
Pişirmek İçin:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
Yapılış
- Unu geniş bir kaba alın, üzerine tuz ve şekeri ekleyin.
- Sıvı yağ ve sütü ekleyerek yoğurmaya başlayın.
- Kontrollü şekilde su ekleyerek yumuşak ve esnek bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru toparlayıp üzerini örtün ve en az 2 saat oda sıcaklığında dinlendirin. (Daha iyi sonuç almak için gece boyunca dinlendirebilirsiniz.)
- Dinlenen hamuru 4-6 eşit parçaya bölün.
- Her parçayı tezgaha alın ve incecik açın. (Hamurun elastik olması için hafifçe yağlayabilirsiniz.)
- Açtığınız hamurun üzerine tereyağı veya sıvı yağ sürerek zarf şeklinde katlayın.
- Tüm hamurlar için aynı işlemi uygulayın ve 15 dakika daha dinlendirin.
- Tavayı orta ateşte ısıtın ve içine biraz tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.
- Dinlenen hamur parçalarını elinizle biraz genişletin ve tavaya alın.
- Her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. (Yaklaşık 2-3 dakika sürecektir.)
- Pişen ekmekleri elinize hafifçe vurarak kabartın, böylece içi daha yumuşak kalır.
- Roti Canai’yi sıcak servis edin.
- Yanında baharatlı köri sosu, mercimek yemeği (dal) veya yoğunlaştırılmış süt ile tüketebilirsiniz.
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