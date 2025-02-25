Malezya mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Roti Canai tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 20:13

Güncelleme: 25.02.2025 - 20:13

Malezya mutfağı, Hint, Çin ve Malay kültürlerinin eşsiz birleşimiyle ortaya çıkan muhteşem lezzetler sunar. Bu mutfağın en ikonik sokak lezzetlerinden biri olan Roti Canai, çıtır çıtır dış yüzeyi ve içinin kat kat yumuşak yapısıyla dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Genellikle köri sosu, dal (mercimek yemeği) veya yoğunlaştırılmış süt ile servis edilen bu lezzetli ekmek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne uyum sağlar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, geleneksel Malezya usulü Roti Canai tarifi!

ROTI CANAI TARİFİ

Malzemeler:

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

3/4 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

1/4 su bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak bir hamur için)

Hamuru yağlamak için ekstra tereyağı veya sıvı yağ

Pişirmek İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Yapılış