Domates salçası yapmanın püf noktaları…

Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:31

Güncelleme: 23.05.2023 - 07:31

İyi bir domates salçası yapabilmek için nelere dikkat edilmelidir? İşte cevapları…

DOMATES SEÇERKEN DİKKAT!

Domates salçası için kullanacağınız domateslerin kırmızı, bol etli, olgun, parlak renkli olmasına, çürük ya da siyah bereli olmamasına dikkat edin. Bereli domatesleri temizleyerek kullanın.

FARKLI CİNSLER KULLANILABİLİR!

Tüm domatesleri aynı cinsten seçmek yerine farklı cinslerde seçimler yapabilirsiniz. Böylece farklı tat ve aromalar elde edebilirsiniz.

KAYNATIRKEN DİKKAT!

Domates miktarına göre uygun büyüklükte bir tencere seçin böylece kaynama sürecinin daha rahat olmasını sağlayın. Salçanın lezzetini kaybetmeden iyi bir kıvam alabilmesi mutlaka kısık ateş üzerinde kaynamaya bırakılması gerekir. Ocağı kısık ateşte ayarlayın ve mutlaka başında bekleyin.

KIVAMI İÇİN KAŞIK TERCİHİ ÖNEMLİ!

Kaynama sırasında salçayı karıştırırken metal kaşık yerine mutlaka tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Metal kaşık, salçanın sulanmasına neden olacak, tahta kaşık ise kıvamın korunmasını sağlayacaktır.

TUZ ORANINA DİKKAT!

Salça yapımının en önemli noktalarından biri de tuz miktarını iyi ayarlayabilmektir. Az tuz kullandığınızda salçanın ömrünü kısaltır, çok çabuk küflenmesine neden olabilirsiniz. Tuz miktarını daha fazla tutarak salçanızın saklama ömrünü uzatmanız mümkündür. Aynı zamanda normal tuz yerine iri kaya tuzu kullanımı da salçanın ömrünü uzatan detaylar arasındadır.

SALÇANIN BOZULMAMASI ÇOK ÖNEMLİ!

Domates salçasının raf ömrünü uzatabilmek için kavanozlarken içerisine bir miktar zeytinyağı ekleyin. Böylece küflenme ihtimalini yok ederek saklama süresini uzatabilirsiniz.

KAVANOZLARA DİKKAT!

Kullanacağınız kavanozlara salçaları doldurmadan önce yıkayın ve mutlaka kurutun.

KAVANOZ KAPAKLARI!

Daha önceden kalmış, kullanmış olduğunuz kapakları tercih etmek yerine kullanılmamış, yeni kapaklar almaya özen gösterin.

MUTLAKA TERS ÇEVİRİN

Kavanozun içinde hava kalmaması için salçaları kavanozlara doldurduktan sonra kapaklarını kapatın. Soğutmadan ters çevirip öyle bekletin. Böylelikle havası çıkmış olacaktır.



