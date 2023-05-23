Sütlacın kıvamı nasıl tutturulur? Ev yapımı sütlaç tarifi…

Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:02

Güncelleme: 23.05.2023 - 07:02

Sütlaç, herkesin kolay sandığı ama kıvamını tutturmakta zorlandığı bir sütlü tatlıdır. Tarifi birebir uygulamanıza rağmen bazen tutmaz veya kıvamı cıvık kalabilir. Osmanlı mutfağında hazır pirinç unu olmadığı için, özellikle sütlü tatlıların yapımında sübye kullanılırmış. İşte sütlacın kıvamını tutturmanın püf noktaları…

SÜTLAÇ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Sütlaç için pastörize süt yerine günlük süt kullanırsanız tatlılarınız daha kıvamlı olacaktır.



Sütlaç yaparken pirinci yıkamadan, tencereye aktarın. Ya da kıvam için sübye yapın. Sübye pirincin nişastasıdır ve geleneksel bir yöntemdir. Bir gece önceden suda bekletilen pirincin ertesi gün blendırdan geçirilip nişastasının çıkarılmasıyla elde edilir. Sübye hem kıvam verir hem de aroma ve lezzet katar.



Günümüzde sübyenin yerini, pirinç unu ve nişasta almıştır. Kıvam için kullanılır.



Süt kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.



Pirinç iyice kaynatılmalı ve sübye kaynayan süte yavaşça ilave edilmelidir.



Sütlacın kıvamı sulu ise biraz daha sübye ilave edilmeli veya biraz daha kaynama süresi uzatmalıdır.

Kıvamı çok yoğun ise tencere ocağa alınıp tekrar süt ilavesi yaparak tekrar kaynatılmalıdır.

SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler



1 litre süt



1 su bardağı pirinç



1 su bardağı toz şeker



1 paket vanilya



4 su bardağı su





Yapılışı



Öncelikle pirinçleri yıkamadan geniş bir tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynayınca altını kısın ve biraz daha pişirmeye devam edin. Pişirirken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pirinçler yumuşayıp, suyunu çekince üzerine sütü de ilave edin ve yüksek ateşte kaynayıncaya kadara sık sık karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 15- 20 dakika da kısık ateşte pişirin. Daha sonra şekeri de ilave ederek karıştırmaya devam et ve 5 dakika daha pişirin ve sonra ocaktan alın. Pişen sütlaca vanilyayı da ekleyin ve biraz daha karıştırın. Hazır olan tatlıyı kaselere bölün. Afiyet olsun.

FIRIN SÜTLAÇ YAPMAK İSTİYORSANIZ!

Fırına dayanıklı sütlaç kaselerini, derin bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu, sütlaçlara değdirmeden tepsiye dökün. Fırına verdiğiniz sütlaçları, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstü kızarana dakika kadar pişirin.

