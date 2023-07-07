Dünya Çikolata Günü’ne özel çikolatalı sufle tarifi…
Kakao çekirdeklerinin Avrupa Kıtası’na ulaştığı gün olarak kabul edilen 7 Temmuz 1550 tarihinin yıl dönümü her yıl, Dünya Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Bu özel günü nefis bir tatlıyla kutlamak isterseniz; işte evde kolaylıkla yapabileceğiniz çikolatalı sufle tarifi…
Sufle, akışkan çikolatası ve lezzetiyle dünyanın en popüler tatlılarından biri. Meyveli, vanilyalı, çikolatalı, sebzeli, peynirli olmak üzere pek çok çeşidi bulunur. İşte sizlere Dünya Çikolata Günü’ne özel çikolatalı sufle tarifi….
ÇİKOLATALI SUFLE
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket bitter çikolata
Yarım su bardağı un
3 yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
Servis için
Krema
Pudra şekeri
Yapılışı
Çikolata ve tereyağını kısık ateşte benmari usulü eritin. Eridiğinde unu ekleyip tahta kaşık yardımıya karıştırın. Çırpma kabında yumurtaları ve şekeri beyazlayı köpük olana kadar çırpın. Ardından çikolatalı hamur karışımını yumurtalı bu karışıma ekleyip orta hızda çırpmaya devam edin. Akışkan bir kıvam alacak. Sufleyi pişireceğiniz kapların içini yağlayın. Hazırladığınız karışımı yağladığınız kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında kontrollü olarak 10-15 dakika pişirin. Sıcakken servis edin. Üzerine pudra şekeri serpin. Yanına krema ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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