Dünya’da en çok kalori alan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Oxford Üniversitesi merkezli OurWordlnData, dünyanın en fazla yemek yiyen ülkelerini ve gün içinde aldıkları kalori miktarını paylaştı. Sitenin son paylaşımı olan listede 184 ülke bulunuyor ve Türkiye ilk 5 arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
İngiltere'de Oxford Üniversitesi merkezli internet yayını olan “OurWorldInData”, önemli araştırmaları internet sitesinde paylaşıyor. Sitenin son paylaşımı olan dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri ise dikkat çekti. Bahreyn, 4012 kalori alımıyla ilk sırada yer alırken, obezite sorunuyla bilinen ABD, ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ise günlük 3762 kaloriyle 5. sırada yer alıyor.
Yayınlanan verilere göre Bahreyn'deki 10 yetişkinden 4'ünün obez olduğu açıklandı. Bunun hareketsiz yaşam ve fast food tüketiminin artmasıyla ilişkili olduğu gözlemlendi. Çalışma için yapılan anket verilerine göre 173 ülkedeki insanların günde 2 binden fazla kalori aldığı ve günlük ortalamanın üzerinde besin tüketildiği tespit edildi.
184 ülkenin bulunduğu listenin en sonunda, günlük 1641 kalori ortalamasına sahip olan Orta Afrika Cumhuriyeti bulunuyor. Öte yandan obezitenin çok arttığı ve fast food tüketiminin yaygınlaştığı ABD, ikinci sırada yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların günde ortalama 2 bin kalori tüketmesi gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Bu rakam, erkeklerde 2500 kaloriyi bulabilir ancak belirtilen düzeyin üzerine çıkılması obeziteye gibi sorunlara yol açabilir...
DÜNYANIN EN ÇOK YİYEN ÜLKELERİ VE KALORİLERİ
Bahreyn - 4,012.45 kcal
ABD - 3,868.28 kcal
İrlanda - 3,850.50 kcal
Belçika - 3,824.21 kcal
Türkiye - 3,762.08 kcal
Avusturya - 3,738.94 kcal
Almanya - 3,647.81 kcal
İtalya - 3,620.56 kcal7
Katar - 3,609.15 kcal
Romanya - 3,599.76 kcal
Fransa - 3,581.54 kcal
İsrail - 3,570.94 kcal
Kanada - 3,569.14 kcal
Polonya - 3,538.61 kcal
Cezayir - 3,519.05 kcal
Lüksemburg - 3,497.30 kcal
Portekiz - 3,489.28 kcal
Norveç - 3,472.52 kcal
Montenegro - 3,468.54 kcal
Hollanda - 3,460.48 kcal
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