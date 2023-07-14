Dünya’da en çok kalori alan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:26

İngiltere'de Oxford Üniversitesi merkezli internet yayını olan “OurWorldInData”, önemli araştırmaları internet sitesinde paylaşıyor. Sitenin son paylaşımı olan dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri ise dikkat çekti. Bahreyn, 4012 kalori alımıyla ilk sırada yer alırken, obezite sorunuyla bilinen ABD, ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ise günlük 3762 kaloriyle 5. sırada yer alıyor.

Yayınlanan verilere göre Bahreyn'deki 10 yetişkinden 4'ünün obez olduğu açıklandı. Bunun hareketsiz yaşam ve fast food tüketiminin artmasıyla ilişkili olduğu gözlemlendi. Çalışma için yapılan anket verilerine göre 173 ülkedeki insanların günde 2 binden fazla kalori aldığı ve günlük ortalamanın üzerinde besin tüketildiği tespit edildi.

184 ülkenin bulunduğu listenin en sonunda, günlük 1641 kalori ortalamasına sahip olan Orta Afrika Cumhuriyeti bulunuyor. Öte yandan obezitenin çok arttığı ve fast food tüketiminin yaygınlaştığı ABD, ikinci sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların günde ortalama 2 bin kalori tüketmesi gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Bu rakam, erkeklerde 2500 kaloriyi bulabilir ancak belirtilen düzeyin üzerine çıkılması obeziteye gibi sorunlara yol açabilir...

DÜNYANIN EN ÇOK YİYEN ÜLKELERİ VE KALORİLERİ

Bahreyn - 4,012.45 kcal

ABD - 3,868.28 kcal

İrlanda - 3,850.50 kcal

Belçika - 3,824.21 kcal

Türkiye - 3,762.08 kcal

Avusturya - 3,738.94 kcal

Almanya - 3,647.81 kcal

İtalya - 3,620.56 kcal7

Katar - 3,609.15 kcal

Romanya - 3,599.76 kcal

Fransa - 3,581.54 kcal

İsrail - 3,570.94 kcal

Kanada - 3,569.14 kcal

Polonya - 3,538.61 kcal

Cezayir - 3,519.05 kcal

Lüksemburg - 3,497.30 kcal

Portekiz - 3,489.28 kcal

Norveç - 3,472.52 kcal

Montenegro - 3,468.54 kcal

Hollanda - 3,460.48 kcal





