Dünyada en çok tüketilen çay çeşitleri nelerdir?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:34

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 13:34

Olgunlaşmış çay yapraklarından elde edilen geleneksel siyah çay, yalnızca kültürümüzün değil, günlük yaşantımızın da ayrılmaz bir parçası. Siyah çay yerine yeşil çay veya çeşitli aromatik otlarla zenginleştirilmiş çay çeşitleri mevcut. Dünyada en yaygın en çok tüketilen çay çeşitleri siyah çay, yeşil çay, beyaz çay, oolong çayı, bitki çayı ve rooibos çayıdır…

SİYAH ÇAY

Siyah çay; sadece ülkemizde değil dünya üzerinde de en çok tüketilen çaylardan biridir. Siyah çay olarak bilinen camellia sinensis yaprakları tarımı yapılıp da kültürümüze hızlıca girdikten sonra vazgeçilmezlerimiz arasına dahil oldu. Siyah çayın içinde bulunan kafein diğer çay türlerine göre daha fazladır. Bu nedenle uyarıcı bir etkisi vardır. Siyah çayın tadı yetiştiği bölgeye ve hasat zamanına göre değişir.

BEYAZ ÇAY

Beyaz çay, tüm çaylar arasında en az işlenmiş olanıdır. Sadece açılmamış tomurcuklar ve gümüş tüylerle kaplı genç yapraklar kullanılır. Yapraklar kendi kendine solmaya bırakılır ve kurutulur. Beyaz çay, açık bir renge sahiptir ve hafif bir tadı vardır. Kafein içeriği yeşil çaydan düşüktür ve antioksidan bakımından çok zengindir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, siyah çayın elde edildiği camellia sinensis bitkiden üretilir. Farkı fermantasyona uğramaması. Yeşil çay, oksitlenmemiş çaydır. Yapraklar toplandıktan hemen sonra oksidasyona neden olan enzimleri yok etmek için ısıtılır. Bu işlem, yeşil çaydaki antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri korur. Yeşil çayın rengi soluk yeşildir ve keskin bir tadı vardır.

BİTKİ ÇAYI

Bitki çayı, çay yapraklarından elde edilmez. Kuru otlar, meyveler ve çiçeklerden yapılır. Bu çay türleri kafein içermez. Dünyada yüzlerce bitki çayı çeşidi vardır. Ihlamur, rezene çayı, ekinezya, adaçayı, papatya çayı, biberiye çayı ve lavanta çayı, en çok tüketilen bitki çaylarından bazılarıdır.

ROOIBOS ÇAYI

Kırmızı çalı çayı olarak bilinen, Güney Afrika’nın en meşhurlarından. Rooibos bitkisinden üretilir, fermente edilmeden ve kurutulmadan önce öğütülür ve ezilir. Kafein içermez. Odunumsu bir tadı olan rooibos çayının en önemli yararlarından bazıları tansiyonu dengelemesi ve kişiyi rahatlatmasıdır. Kırmızı rooibos ve yeşil rooibos, en popüler rooibos çay çeşitleri arasında yer almaktadır.

SEYLAN ÇAYI

Sri Lanka eteklerinden ülkemize dek uzanan seylan çayı, içimi en yumuşak çaylar arasında yer alır. Tek başına tüketilebileceği gibi diğer çay çeşitleriyle de bir miktar karıştırılarak tüketilebilir.. Yetiştirildiği koşullara göre lezzetini ve kokusunu kazanan Seylan çayı, şekersiz olarak diğer çaylara göre daha kolay içildiği için sıklıkla tercih edilir. Hafif bir içim deneyimi sunan çay, farklı çayların elde edilmesine de katkıda bulunur.

OOLONG ÇAYI

Çin, Tayvan ve Japonya’daki en sık tüketilen hatta bir gelenek haline gelmiş bir lezzettir. Mavi ve yeşil arası tonlarda bir renge sahip olan yapraklarda elde edilir. Oolong çayı, tıpkı yeşil ve siyah çay gibi camellia sinensis bitkisinin yapraklarından üretilir. Fermantasyon süresi siyah çaydan daha kısa, yeşil çaydan ise daha uzun tutulur. Yeşil ve siyah çaylara göre dayanıklılık süresinin daha fazla olması ise tazeliğini uzun süre korumasını sağlar.