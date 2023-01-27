Karnabaharlar nasıl rengarenk oldu? Karnabaharla birbirinden farklı nefis tarifler

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:48

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:48

Karnabaharın geçmişi çok eskiye dayanır. İlk olarak Asya’da ortaya çıkmıştır ve M.Ö. 600 yıllarında Türkiye’de ekilmeye başlamıştır. Avrupa’da 16. yüzyılda popüler hale gelmiş, Amerika’da 20. yüzyılın başında bilinirliği artmıştır. Karnabaharın dünyada yüzlerce farklı çeşidi mevcuttur. En çok bilinen beyaz karnabahardır. Ülkemizde renkli karnabahar üretimine Samsun’da Bafra Ovası’nda başlanmıştır. Rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar hem şaşırtıyor hem de yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor. Renkli karnabaharlar boyalı veya GDO’lu değildir. Turuncu karnabahar için, havucun renk geni kullanılıyor. Mor karnabahar içinde mor lahananın geni kullanılıyor. Herhangi bir katkı veya boya söz konusu olmayıp, geleneksel islah yöntemleriyle yetiştiriliyor.

KARNABAHAR SATIN ALIRKEN…

Karnabahar seçerken sıkı çiçekli, parlak beyaz ve renkleri canlı olanları tercih edin. Çiçekleri açılmaya başlamış, gevşekmiş ve sararmış karnabaharlar taze değildir.

KARNABAHAR PİŞİRİRKEN…

Karnabaharı haşlayarak kullanacaksanız, pişme süresini kolay dağılan bir sebze olduğunu göz önüne alarak ayarlayın. Karnabaharı bütün olarak haşlayacaksanız önce yapraklarını temizleyin, daha sonra sap kısmına bıçakla bir çizik atıp tencereye yerleştirin. Tuz karnabaharın lezzetini ortaya çıkardığından haşlama suyuna mutlaka tuz ilave edin. Karnabaharı buharda pişirirseniz, hem besin değerleri kaybolmaz hem de dağılmaz.

Karnabaharla birbirinden farklı nefis tarifler yapmak mümkün...

KARNABAHAR ÇORBASI

Malzemeler

1 küçük boy karnabahar

1 adet soğan

1 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 su bardağı sebze veya et suyu

2 su bardağı süt

Pul biber

Kekik

Karabiber, tuz

Yapılışı

Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritin ve küp küp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine temizlenmiş ve iri iri doğranmış karnabaharı, patatesi, sebze veya et suyunu, tuzu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. En son sütü ekleyin bir iki dakika daha kaynatın.

Sebzeler tamamen yumuşayınca blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Bir taşım daha kaynatın, baharatları ekleyin sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

KARNABAHAR PANE

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

Yarım limonun suyu

Pane için

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 yumurta

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı maden suyu

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Tuz

karabiber

Yapılışı

Öncelikle karnabaharı temizleyip çiçeklerini ayırın. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ilave edin. Üzerine yarım limonu sıkın. Çok az haşlayıp, süzün. (Paneleneceği için hafif haşlanmalı)

Pane için un, yumurtalar, limon suyu ve maden suyunu bir kaseye alıp malzemeleri birbirine yedirene kadar karıştırın.

Karnabahar çiçeklerini önce hazırladığınız unlu karışıma sonra galeta ununa bulayın. Ayçiçeği yağını derin bir tavaya alıp ısıtın.

Karnabaharları ilave edip çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Not: Karnabahar paneyi sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

FIRINDA IZGARA KARHABAHAR

Malzemeler

1 adet küçük boy karnabahar

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kekik

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı biberiye, tuz, karabiber

Sevdiğiniz her çeşit taze ve kuru baharatı kullanabilirsiniz

Üzeri için

Dilediğiniz eriyen peynir çeşidi olabilir

Yapılışı

Öncelikle temizlediğinizi karnabaharları bütünlüğünü bozmadan iki parmak kalınlığında dikey olarak dilim dilim kesin.

Geniş bir tencerede diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Suyunu süzün. Diğer bir kapta, zeytinyağını ve baharatlarını karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Süzülen karnabaharları dizin.

Zeytinyağınlı baharatlı karışımı karnabaharın üstüne fırça yardımıyla sürün. 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alınan karnabaharın üstüne rendelenmiş peyniri ekleyip bir iki dakika daha pişirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Kızaran karnabaharların üstüne çörek otu veya susam ekleyebilirsiniz.