Ege mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışacak lezzet: Çingene pilavı tarifi
Çingene Pilavı, hem kahvaltılarda hem de öğle yemeklerinde hafif bir alternatif olarak tercih edebileceğiniz enfes bir yemektir. Peki, Ege mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes çingene pilavı tarifi...
Ege mutfağının en pratik ve sağlıklı kahvaltılık seçeneklerinden biri olan Çingene Pilavı, ferahlatıcı ve besleyici özellikleriyle sofralarınıza zenginlik katıyor. İçerdiği taze sebzeler ve lor peyniriyle hem doyurucu hem de hafif bir lezzet sunan bu tarif, özellikle sabah kahvaltılarınızda ya da öğle öğünlerinde tercih edilebilecek mükemmel bir alternatiftir. Peki, Ege mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes çingene pilavı tarifi...
ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ
Malzemeler:
1 büyük su bardağı lor peyniri
1 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
1 adet taze soğan
1 avuç maydanoz
1 çay kaşığı tuz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
5 adet yeşil zeytin (süsleme için)
ÇİNGENE PİLAVI YAPILIŞI
Domatesi, yeşil biberi, kapya biberi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
Maydanozu ince ince doğrayın.
Doğradığınız tüm sebzeleri geniş bir kaseye alın.
Üzerine lor peyniri ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırarak, homojen bir karışım elde edin.
Hazırladığınız karışımı servis kabına alın.
Üzerine zeytinyağını gezdirerek dökün.
Son olarak, yeşil zeytinleri en üste ekleyin ve görsel olarak şık bir sunum yapın.
Afiyet Olsun!
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