Lezzetiyle karnabaharı sevdirecek: Fırında peynirli karnabahar tarifi
Bu tarif, özellikle çocuklara karnabaharı sevdirmek isteyen aileler için harika bir seçenektir. Peki, lezzetiyle karnabaharı sevdiren bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında peynirli karnabahar tarifi...
Sebze yemeklerine farklı bir yorum katmak isteyenler için fırında peynirli karnabahar tarifi hem pratik hem doyurucu bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle bol lezzet arayanlar için ideal bir tariftir. Peki, lezzetiyle karnabaharı sevdiren bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında peynirli karnabahar tarifi...
FIRINDA PEYNİRLİ KARNABAHAR TARİFİ
Malzemeler:
1 orta boy karnabahar
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı olarak beyaz peynir de eklenebilir)
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)
Üzeri için:
ekstra kaşar peyniri veya parmesan
FIRINDA PEYNİRLİ KARNABAHAR YAPILIŞI
Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu kaynar suda hafif yumuşayana kadar (5-7 dakika) haşlayın.
Ardından süzüp kenara alın.
Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.
Koyu kıvamlı bir sos elde edince baharatları ve peyniri ekleyin, karıştırıp ocaktan alın.
Haşlanmış karnabaharları yağlı kağıt serili ya da yağlanmış fırın kabına yerleştirin.
Üzerine hazırladığınız peynirli sosu dökün ve yayın.
Üzerine kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun!
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