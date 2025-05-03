Hint mutfağının Dünya'ya açılan lezzeti: Chana Masala Tarifi
Hint mutfağının en sevilen ev yemeklerinden biri olan Chana Masala, nohutun bol baharatla buluştuğu nefis ve pratik bir tarif. Ekmek ya da pirinçle servis edildiğinde tam bir öğün oluyor.
Chana Masala, Hindistan’ın kuzeyinde sık tüketilen, vegan ve protein deposu bir ana yemek. Ana malzemesi olan nohut; domates, soğan ve geleneksel Hint baharatlarıyla birleşerek hem kokusuyla hem de tadıyla iştah kabartıyor. Üstelik evde kolayca hazırlanabiliyor!
CHANA MASALA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
- 2 domates (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı garam masala
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 su bardağı su
- Tuz
- Taze kişniş veya maydanoz (üzeri için)
Yapılışı
- Tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun.
- Sarımsak ve zencefili ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Baharatları ekleyin ve karıştırarak kokularını ortaya çıkarın.
- Rendelenmiş domatesleri ekleyin, sos kıvamına gelene kadar pişirin.
- Haşlanmış nohudu ve 1 su bardağı suyu ekleyin.
- Tüm malzemeler iyice karışıp suyunu hafifçe çekene kadar kısık ateşte pişirin (yaklaşık 15 dakika).
- Üzerine taze kişniş veya maydanoz serperek sıcak servis edin.
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