Hint mutfağının Dünya'ya açılan lezzeti: Chana Masala Tarifi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 14:50

Güncelleme: 03.05.2025 - 14:50

Chana Masala, Hindistan’ın kuzeyinde sık tüketilen, vegan ve protein deposu bir ana yemek. Ana malzemesi olan nohut; domates, soğan ve geleneksel Hint baharatlarıyla birleşerek hem kokusuyla hem de tadıyla iştah kabartıyor. Üstelik evde kolayca hazırlanabiliyor!

CHANA MASALA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

2 domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı garam masala

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kişniş

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı pul biber

1 su bardağı su

Tuz

Taze kişniş veya maydanoz (üzeri için)

Yapılışı