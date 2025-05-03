Hint mutfağının Dünya'ya açılan lezzeti: Chana Masala Tarifi

Hint mutfağının en sevilen ev yemeklerinden biri olan Chana Masala, nohutun bol baharatla buluştuğu nefis ve pratik bir tarif. Ekmek ya da pirinçle servis edildiğinde tam bir öğün oluyor.

Hint mutfağının Dünya'ya açılan lezzeti: Chana Masala Tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 14:50

Chana Masala, Hindistan’ın kuzeyinde sık tüketilen, vegan ve protein deposu bir ana yemek. Ana malzemesi olan nohut; domates, soğan ve geleneksel Hint baharatlarıyla birleşerek hem kokusuyla hem de tadıyla iştah kabartıyor. Üstelik evde kolayca hazırlanabiliyor!

CHANA MASALA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
  • 2 domates (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı garam masala
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Taze kişniş veya maydanoz (üzeri için)

Yapılışı

  1. Tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun.
  2. Sarımsak ve zencefili ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
  3. Baharatları ekleyin ve karıştırarak kokularını ortaya çıkarın.
  4. Rendelenmiş domatesleri ekleyin, sos kıvamına gelene kadar pişirin.
  5. Haşlanmış nohudu ve 1 su bardağı suyu ekleyin.
  6. Tüm malzemeler iyice karışıp suyunu hafifçe çekene kadar kısık ateşte pişirin (yaklaşık 15 dakika).
  7. Üzerine taze kişniş veya maydanoz serperek sıcak servis edin.

Etiketler: #tarif #hint #yemek

İlgili Haberler

İçi yumuşak dışı kıtır: Orman meyveli kurabiye tarifi...

İçi yumuşak dışı kıtır: Orman meyveli kurabiye tarifi...
Az malzeme çok lezzet: Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

Az malzeme çok lezzet: Spaghetti Aglio e Olio Tarifi
Kafkasların lezzet bombası: Haçapuri tarifi

Kafkasların lezzet bombası: Haçapuri tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler