Çınarcık Kurabiyesi tarifi: Pratikliği ve lezzetiyle sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz...
Türk mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan Çınarcık Kurabiyesi tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi tatlı bir yolculuğa çıkarmaya hazır olun. Bu nefis kurabiyenin tarifiyle evinizde unutulmaz lezzetler yaratmanın zamanı geldi! Damak çatlatan bu lezzet, sevdiklerinizle beraber geçirdiğiniz vakitlerin güzel bir tatlandırıcısı olacak.
Çınarcık Kurabiyesi, Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri ve adını Marmara bölgesindeki Çınarcık ilçesinden alan enfes bir kurabiye çeşidi. Üzeri bol pudra şekeri ve iri kıyılmış fındıkla süslenmiş bu kurabiyeler, her lokmasıyla insanı büyüleyen bir tatlı deneyimi sunuyor. Evde yapabileceğiniz pratik Çınarcık Kurabiyesi tarifi ile bu lezzeti kolayca evinize taşıyabilirsiniz. Peki, bu leziz kurabiye nasıl yapılır? İşte enfes tadıyla Çınarcık Kurabiyesi tarifi...
ÇINARCIK KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı karbonat
1 paket kabartma tozu
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 adet portakalın suyu
4,5 su bardağı un
Çınarcık Kurabiyesi üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı fındık kırığı
ÇINARCIK KURABİYESİ YAPILIŞI
Derin bir kase içerisinde un, karbonat, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.
Üzerine ayçiçek yağı, yumurta, toz şeker ve yoğurdu ekleyin.
Daha sonra portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini de ekleyin.
Spatula yardımıyla hiç un gözükmeyene kadar karıştırın.
Elinizle yuvarlak şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sarısı, toz şeker ve fındık serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Çınarcık kurabiyesi hazır.
Afiyet olsun!
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