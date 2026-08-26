Ekşi sevenlerin favorisi olan lezzet: Kızılcık reçeli tarifi

Sonbaharın sevilen meyvelerinden kızılcık, ekşi tadıyla reçel tariflerine farklı bir yorum katıyor. Kızılcık, şeker ve limon suyuyla hazırlanan bu reçel, kıvamı ve kendine özgü aromasıyla özellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kızılcık reçeli tarifi ve malzemeleri...
KIZILCIK REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kilogram kızılcık
- 750 gram toz şeker
- 1/2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
KIZILCIK REÇELİ YAPILIŞI
Kızılcıkların saplarını ayıklayıp bol suyla yıkayın ve süzün.
Kızılcıkları tencereye alıp üzerine toz şekeri ekleyin.
Kapağını kapatarak mümkünse bir gece, en az 6 saat bekletin.
Bekleyen kızılcıklara yarım su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Yüzeyde oluşan köpükleri ara ara alın.
Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
Sıcak reçeli temiz ve kuru kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatın.
Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin.
Afiyet olsun!