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Sulu iç harcıyla nefis lezzet: Gürcü mantısı hinkali tarifi

Sulu iç harcıyla nefis lezzet: Gürcü mantısı hinkali tarifi

26.08.2026 17:20:00
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Haber Merkezi
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Sulu iç harcıyla nefis lezzet: Gürcü mantısı hinkali tarifi

Gürcü mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan hinkali, büyük ve bohça şeklindeki görünümüyle klasik mantıdan ayrılıyor. İçindeki sulu kıymalı harcıyla dikkat çeken hinkali, evde de birkaç püf noktasıyla hazırlanabiliyor.
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Gürcistan mutfağının ikonik yemeklerinden biri olan hinkali, ince hamurun içerisine kıymalı ve baharatlı harç konularak bohça şeklinde kapatılmasıyla hazırlanıyor. Hinkalinin en önemli özelliklerinden biri, pişirme sırasında iç harcın suyunun hamurun içerisinde kalması. Bu nedenle geleneksel olarak çatal yerine elle yenmesi ve önce içindeki suyun tüketilmesi öneriliyor.

HİNKALİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı su veya et suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe göre maydanoz veya kişniş

HİNKALİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle un, tuz, yumurta ve suyu yoğurarak sert kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin. Hamurun iyi dinlenmesi, açma ve şekillendirme aşamasında kolaylık sağlar.

İç harcı hazırlamak için kıyma, ince doğranmış veya rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. İçerisine su ya da et suyu ekleyerek harcın biraz sulu olmasını sağlayın. Hinkalinin karakteristik özelliği olan yoğun suyun oluşması için bu aşama önem taşıyor.

Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparıp merdane yardımıyla yuvarlak şekilde açın. Hamurun ortasına kıymalı harçtan koyun. Kenarlarını yukarı doğru kaldırarak büzün ve bohça şeklinde kapatın. Üst kısmını sıkıca kapatmaya dikkat edin.

Hazırlanan hinkalileri kaynayan ve tuz eklenmiş bol suya dikkatlice bırakın. Yaklaşık 8-12 dakika, hamurlar pişip hinkaliler suyun yüzeyine çıkana kadar haşlayın. Ardından kevgirle sudan çıkarıp sıcak servis edin.

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