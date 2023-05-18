Evde nane nasıl kurutulur?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:35

Nane, taze veya kuru olarak yemeklerde veya salatalarda sıkça tercih ediliyor. Ancak kurutulduğunda hem uzun ömürlü oluyor hem de kendi baharatınızı evde yapabiliyorsunuz. Ayrıca evde nane kurutmak da oldukça kolay. İşte evde nane kurutmanın püf noktaları...

NANE NASIL KURUTULUR?

Öncelikle nane alırken yapraklarının kararmamış olmasına dikkat edin.

Taze naneleri yıkayın suyunun süzülmesi için bekletin.

Suyu süzüldükten sonra temiz bir örtü ve kağıt serili bir tepsiye yayın.

Gölgede kurutun. Güneşte kuruttuğunuz da nanenin yeşil rengini kaybedersiniz.

4-5 günde kuruyacaktır. İki elinizin arasına alarak ufalamaya çalışın eğer naneler rahat ufalanıyorsa artık kurumuşlardır.



Tamamen kuruyunca ufalayıp kavanozda veya buzdolabı poşetinde muhafaza edip yemeklerinizi lezzetlendirebilirsiniz.



