Koruk nedir, koruk suyu veya ekşisi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:28

Doğal bir içecek olan koruk suyu olgunlaşmamış üzümlerin yani koruğun sıkılıp suyunun çıkarılmasıyla elde edilir. Üzümler henüz tam olgunlaşmadığı için bu içecek ekşi olarak oluşur. Bu içeceği ekşi olmasından dolayı zeytinyağlılarda sıkça kullanıldığını görmemiz mümkün. Koruk suyu yerini günümüzde sirkeye bırakmış olsa da eski çağlarda aşçıların en çok kullandığı tatlandırıcı olmuştur.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Geleneksel koruk suyu yapma yöntemi söyle; olgunlaşmamış üzümleri (koruğu) iyice temizleyin.



Büyük bir tencerenin içerisine alın. Üzerini geçecek şekilde su ekleyin.



3 kilo koruk için, bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ve 1 su bardağı toz şeker ilave edilerek karıştırın. Kısık ateşte 1 saat pişirin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Başka bir kabın üzerine temiz bir tülbent serin. Kaynayan koruk suyunu, tülbentin üzerinden dökün ve süzün. Böylece tortuları bezde kalmış olur.



Elde edilen suyun içerisine aromalandırmak için ıtır otu (aktardan alabilirsiniz) ilave edip, ve tekrar kaynatın.



Kaynayan koruk suyu, oda sıcaklığında soğutulduktan sonra kavanozlara veya cam şişeye doldurun.



Not: Korukların suyunu çıkarmak için katı meyve sıkacağı ve mutfak robotu da kullanabilirsiniz. Koruk suyu hazırlarken çıplak elle pek temas etmemeye çalışın. Kaşıntı gibi yan etkilere maruz kalabilirsiniz.

KORUK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Koruk suyu, yemeklerden önce sade bir şekilde tüketilebilir.



Koruk suyunu seyreltmek için, yarım bardak koruk suyuna yarım bardak su ve buz ilave edebilirsiniz.



Koruk suyu, salatalara, zeytinyağlı yemeklere de kullanılır.



KORUK SUYU NASIL SAKLANIR?

Hava almayan cam bir şişede, buzdolabında 6 ay arasında bozulmadan saklayabiliriz.



