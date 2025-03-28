En sevilen ara sıcak: Paçanga böreği tarifi
Dışı çıtır çıtır, içi ise bol malzemeli ve lezzet dolu! Sofraların vazgeçilmez ara sıcaklarından biri olan paçanga böreği, pastırma ve kaşarın mükemmel uyumuyla herkesin favorisi. İşte, pratik ve nefis paçanga böreği tarifi!
Paçanga böreği, Türk mutfağının en sevilen ara sıcaklarından biri olup özellikle çay saatlerinde, davet sofralarında ve iftar menülerinde sıkça tercih edilir. Pastırma, kaşar peyniri ve biberin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu börek, hem lezzetli hem de oldukça pratik bir tarife sahiptir. İşte, adım adım evde paçanga böreği yapımı!
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 150 gram pastırma
- 200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)
- 1 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Yufkaları tezgaha serin ve üçgen şeklinde 6 parçaya kesin.
Bir kaba doğranmış pastırmayı, rendelenmiş kaşar peynirini, biberleri ve domatesleri alın. Karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız iç harcı üçgen yufkaların geniş kısmına koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak sigara böreği gibi sarın.
Tüm börekleri sardıktan sonra kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.
Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- 'Polisten üniversiteliye cinsel taciz ve darp' iddiası!