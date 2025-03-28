En sevilen ara sıcak: Paçanga böreği tarifi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:57

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:57

Paçanga böreği, Türk mutfağının en sevilen ara sıcaklarından biri olup özellikle çay saatlerinde, davet sofralarında ve iftar menülerinde sıkça tercih edilir. Pastırma, kaşar peyniri ve biberin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu börek, hem lezzetli hem de oldukça pratik bir tarife sahiptir. İşte, adım adım evde paçanga böreği yapımı!

MALZEMELER

3 adet yufka

150 gram pastırma

200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Yufkaları tezgaha serin ve üçgen şeklinde 6 parçaya kesin.

Bir kaba doğranmış pastırmayı, rendelenmiş kaşar peynirini, biberleri ve domatesleri alın. Karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı üçgen yufkaların geniş kısmına koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak sigara böreği gibi sarın.

Tüm börekleri sardıktan sonra kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak servis edin.