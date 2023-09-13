En sevilen sokak lezzetti döner evde nasıl yapılır? Et döner tarifi…

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:26

Döner, içyağ ve baharatlarla terbiyelenmiş, hafif dövülmüş et parçalarının, bir şişin üzerine geçirilerek, dik bir şekilde asıldıkları odun ateşi karşısında pişirilen bir kebap türüdür. Dört bir yanımızda birbirinden güzel dönerler yapan mekanlar mevcut. Ancak bu benzersiz lezzeti isterseniz evinizde de yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla ev yapımı et döner tarifi…

EVDE ET DÖNER TARİFİ

Malzemeler



1 kg parça veya ince dilim dana antrikot



1 adet kuru soğan



2 yemek kaşığı yoğurt



1 yemek kaşığı domates salçası



1 yemek kaşığı sirke



1 çay kaşığı kekik



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı tereyağı



Tuz



Yapılışı



Öncelikle marinasyon için soğanı rendeleyin. Et ve tereyağı hariç tüm malzemeleri soğanla karıştırıp sosu hazırlayın. Parça etleri her yanını kaplayacak şekilde sosa bulayın. Streç filmi tezgaha serip üzerine etleri yerleştirin. Streç filmi hava almayacak şekilde sarıp etinizi dondurucuya kaldırın. En az 6 saat etleri dondurun. Dondurduğunuz eti çıkarıp çok ince yaprak şeklinde dilimleyin. Tereyağını eritip, etleri tavaya alın.Yüksek ateşte sürekli karıştırarak etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Afiyet olsun…

EVDE DÖNER HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI!

Evde döner yapmak için dana eti yerine kuzu eti de kullanabilirsiniz. Kuzu eti danaya göre yağlı olduğundan yağlı döner sevenler için doğru et tercih olabilir.



Dana eti kullanacaksanız yumuşak et tercih etmelisiniz. Antrikot, bonfile gibi… Daha sert etler kullanacaksanız, etinizin marinasyon sürecini uzatmanızdan fayda var. Sosladığınız eti dondurucuda 1 gün dinlendirdiğinizde yumuşak bir kıvam yakalayabilirsiniz.

Eti ince doğramak işin en önemli kısmı. Dönerinizi donma aşamasında kesmek işinizi kolaylaştırır.

Döneri lavaşın, pidenin ya da taze ekmeğin arasına koyup salata eşliğinde afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz. Tavada çevirdiğiniz tırnaklı pideler, domates sosu ve yoğurtla döner kebap da yapabilirsiniz.









