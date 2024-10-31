Enfes mütebbel tarifi... 10 dakikada hazır!
10 dakikada hazırlayarak farklı bir lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte enfes mütebbel tarifi!
Mütebbel, közlenmiş patlıcan ve tahinin uyumunu sofralara taşıyor. Hafif, doyurucu ve damakta iz bırakan bu mezeyi evde kolayca hazırlayabilir, akşam yemeklerinde ya da davet sofralarında şık bir başlangıç olarak sunabilirsiniz. İşte mütebbel tarifinin püf noktaları ve enfes lezzet sırları!
MALZEMELER
2 adet büyük patlıcan
3 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Süslemek için nar taneleri, doğranmış maydanoz, veya kırmızı biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Közlenmiş patlıcanları soyup ince ince doğrayın veya püre kıvamına gelene kadar ezin.
Közlenmiş patlıcanları bir kaseye alın. Üzerine tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, yoğurt ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvama getirin.
Üzerine zeytinyağını gezdirin ve isteğe göre nar taneleri, doğranmış maydanoz veya kırmızı biber ile süsleyin.
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