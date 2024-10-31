Enfes mütebbel tarifi... 10 dakikada hazır!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 22:33

Güncelleme: 31.10.2024 - 22:33

Mütebbel, közlenmiş patlıcan ve tahinin uyumunu sofralara taşıyor. Hafif, doyurucu ve damakta iz bırakan bu mezeyi evde kolayca hazırlayabilir, akşam yemeklerinde ya da davet sofralarında şık bir başlangıç olarak sunabilirsiniz. İşte mütebbel tarifinin püf noktaları ve enfes lezzet sırları!

MALZEMELER

2 adet büyük patlıcan

3 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Süslemek için nar taneleri, doğranmış maydanoz, veya kırmızı biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Közlenmiş patlıcanları soyup ince ince doğrayın veya püre kıvamına gelene kadar ezin.

Közlenmiş patlıcanları bir kaseye alın. Üzerine tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, yoğurt ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvama getirin.

Üzerine zeytinyağını gezdirin ve isteğe göre nar taneleri, doğranmış maydanoz veya kırmızı biber ile süsleyin.