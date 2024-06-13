Protein bombası ve pratik: Ton balıklı enginarlı salata tarifi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:44

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:44

Bir yemekte hem lezzet, hem sağlık hem de kolay yapım arayan mutfakseverlere aranan tarifle geldik! İşte, Ton balıklı enginarlı salata tarifi...

TON BALIKLI ENGİNARLI SALATA TARİFİ

Malzemeler

Salata İçin:

1/4 demet roka (iri doğranmış)

1 kase Akdeniz yeşilliği (iri doğranmış)

1 avuç taze nane

1 adet havuç (soyacakla dilimlenmiş)

4 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

2 adet badem salatalık (küçük küpler halinde doğranmış)

Enginar ve Salata Sosu İçin:

1 adet enginar (soyacakla dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı keten tohumu (öğütülmüş)

1 avuç dereotu (kıyılmış)

Ton Balıklı Harç İçin:

160 gram ton balığı konservesi (yağı süzülmüş, tercihen zeytinyağlı)

1 yemek kaşığı mayonez (light)

1 tatlı kaşığı hardal

2 adet küçük boy kornişon turşu

1/2 adet kapya biber (közlenmiş)

1/2 adet limonun suyu ve kabuğu (kabuğu rendelenmiş)

1 avuç dereotu

Kıtır Lavaş İçin:

1 adet küçük boy lavaş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış