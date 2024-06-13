Protein bombası ve pratik: Ton balıklı enginarlı salata tarifi
Havalar ısınmaya başlamışken içimizdeki salata sevgisi de ayrı bir coşar oldu. Enginar ve ton balığıyla birlikte, doyurucu, farklı, size salatayı sevdirecek bu tarifimiz tek başına bir öğün olarak favoriniz olacak! İşte, Ton balıklı enginarlı salata tarifi...
Bir yemekte hem lezzet, hem sağlık hem de kolay yapım arayan mutfakseverlere aranan tarifle geldik! İşte, Ton balıklı enginarlı salata tarifi...
TON BALIKLI ENGİNARLI SALATA TARİFİ
Malzemeler
Salata İçin:
- 1/4 demet roka (iri doğranmış)
- 1 kase Akdeniz yeşilliği (iri doğranmış)
- 1 avuç taze nane
- 1 adet havuç (soyacakla dilimlenmiş)
- 4 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
- 2 adet badem salatalık (küçük küpler halinde doğranmış)
Enginar ve Salata Sosu İçin:
- 1 adet enginar (soyacakla dilimlenmiş)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 adet limonun suyu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı keten tohumu (öğütülmüş)
- 1 avuç dereotu (kıyılmış)
Ton Balıklı Harç İçin:
- 160 gram ton balığı konservesi (yağı süzülmüş, tercihen zeytinyağlı)
- 1 yemek kaşığı mayonez (light)
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 2 adet küçük boy kornişon turşu
- 1/2 adet kapya biber (közlenmiş)
- 1/2 adet limonun suyu ve kabuğu (kabuğu rendelenmiş)
- 1 avuç dereotu
Kıtır Lavaş İçin:
- 1 adet küçük boy lavaş
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Enginarı soymadan önce salata sosunu hazırlamak için zeytinyağı, limon suyu, tuz, keten tohumu ve dereotunu bir kavanozda çalkalayarak karıştırın. Enginarı soyacak yardımıyla dilimleyin ve ardından salata sosundan üzerine gezdirip kenarda bekletin.
- Ton balığını bir kaseye alın. Üzerine mayonez, hardal, limon suyu, limon kabuğu rendesi, kornişon turşu, közlenmiş kapya biber ve dereotunu ilave edip güzelce karıştırın.
- Lavaşı küçük üçgenler olacak şekilde kesin. Bir kasede zeytinyağı ve toz kırmızı biberi karıştırıp lavaşların üzerine fırça yardımıyla sürün. Tavada önlü arkalı 3-4 dakika kızartın.
- Akdeniz yeşilliği, roka, cherry domates, salatalık, havuç ve taze naneyi bir kasede karıştırıp servis tabağına alın.
- Üzerine enginar dilimleri ve ton balıklı karışımı ekleyip salata sosunu üzerlerine gezdirin.
- Kıtır lavaşları da salatanın üzerine batırıp afiyetle tüketin!
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