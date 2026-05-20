Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Suyuna ekmek bandıran Kiremitte Soslu Köfte

20.05.2026 14:27:00
Haber Merkezi
Masaya fokur fokur kaynayarak gelen, üzerindeki erimiş kaşar peyniri uzadıkça uzayan o efsanevi lezzet artık evinizin mutfağında! Esnaf lokantalarının en sevilen, klasiklerinden "Kiremitte Soslu Köfte" tarifi...
Toprak güveç (kiremit) kapların yemeğe kattığı aroma ve ısıyı uzun süre muhafaza etme özelliği, sıradan bir köfteyi bile şahesere dönüştürür. Köftelerin kendi suyunu kaybetmeden önce tavada mühürlenmesi, ardından domatesli enfes bir sosla fırında bütünleşmesi bu işin en büyük sırrıdır. Hazırlaması son derece pratik olan ve doğrudan porsiyonluk güveçlerde servis edildiği için bulaşık derdini azaltan bu klasik tarife bayılacaksınız!

MALZEMELER

Tam Ölçülü Köfte İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı karabiber, kimyon, pul biber

Sos İçin:

2 adet büyük boy olgun domates (Rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı sıcak su

2 adet yeşil sivri biber, 1 adet kapya biber

Üzeri İçin: 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

ADIM ADIM GÜVEÇ USTALIĞI

Derin bir kaba kıymayı, suyu sıkılmış rendelenmiş soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları alın. Macun kıvamına gelene kadar (en az 5-6 dakika) iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yassı ve yuvarlak köfteler şekillendirin.

Köfteleri fırına çiğden koymak sosu bulandırabilir. Geniş bir tavada çok az sıvı yağı ısıtın ve köftelerin her iki yüzünü de sadece 1'er dakika (içi çiğ kalacak, dışı renk değiştirecek şekilde) yüksek ateşte mühürleyip tavadan alın.

Köfteleri mühürlediğiniz (ve lezzeti kalan) aynı tavaya tereyağını ekleyin. İri doğranmış sivri biber ve kapya biberleri hafifçe soteleyin. Rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyip karıştırın. Sıcak suyu ilave edip sos 2-3 dakika kaynadığında ocaktan alın.

Porsiyonluk küçük toprak güveç kaplarının (veya büyük tek bir fırın kabının) tabanına domatesli sostan birer yemek kaşığı koyun. Üzerine mühürlenmiş köfteleri aralıklı olarak dizin.

Tavada kalan o bol biberli, domatesli sosun tamamını köftelerin üzerine eşit şekilde paylaştırarak dökün.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, köfteler sosuyla tamamen bütünleşip pişene kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.

Fırından çıkarmaya 5 dakika kala, güveçlerin üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Peynirler eriyip üzeri nar gibi kızardığında fırından alın. Masada hala fokurdarken, taze ekmek eşliğinde servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #akşam yemeği #köfte

