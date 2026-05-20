Klasik lezzete fit dokunuş: Tavuklu Çökertme Kebabı tarifi...

Çökertme Kebabı, geleneksel mutfağımızın en gösterişli yemeklerinden biri. Ancak orijinalindeki bol yağda kızartılmış kibrit patatesler ve yağlı kırmızı et, formuna dikkat edenler için bazen ağır gelebilir. İşte bu tarifte, patatesleri fırında sağlıkla çıtırlaştırıyor ve kırmızı et yerine doğru marine edilmiş, lokum gibi pişen tavuk göğsü kullanılıyor.

MALZEMELER

Tavuk Harcı İçin:

500 gram tavuk göğsü (İnce uzun, jülyen doğranmış)

2 yemek kaşığı yoğurt suyu (Tavuğu yumuşatması için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı kekik, kırmızı toz biber, karabiber, tuz

Çıtır Patates Yatağı İçin:

3 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz

Sos ve Yoğurt Katmanı İçin:

1,5 su bardağı süzme yoğurt ve 2 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıcak su

ADIM ADIM TARİF

Jülyen doğradığınız tavuk göğüslerini derin bir kaba alın. Üzerine yoğurt suyu, zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice harmanlayın. Vaktiniz varsa buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Patatesleri soyup klasik kibrit çöpü kalınlığında (çok ince) doğrayın. Nişastasını atmak için suda yıkayıp tamamen kurulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında altın sarısı ve çıtır olana dek (yaklaşık 25-30 dk) fırınlayın.

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı ocakta iyice ısıtın. Marineli tavukları sıcak tavaya atın ve yüksek ateşte sularını salıp çekene, üzerleri hafifçe kızarana kadar soteleyin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ilave edip sos hafifçe kaynayıp kıvam aldığında ocaktan alın.

Geniş bir servis tabağının en altına fırından çıkan çıtır patatesleri yayın. Üzerine hazırladığınız sarımsaklı süzme yoğurdu bolca gezdirin. Yoğurdun üzerine lokum gibi pişen tavukları yerleştirin. Son olarak cızırdayan domates sosunu tavukların üzerinden akıtarak dumanı tüterken masaya getirin.