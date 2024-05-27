Portekiz mutfağının efsane lezzeti çayın yanına çok yakışacak: Belem turtası tarifi...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:31

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:31

Pasteis De Nata diğer adıyla Belem turtası, adeta bir Portekiz efsanesi! Belem'deki bir manastırda rahiplerin kullanılmayan yumurta sarılarını değerlendirmek için başladığı bu tatlı yolculuk, bugün dünyanın dört bir yanındaki damakları şenlendiriyor. Rivayete göre, bu eşsiz tarifi sadece 3 kişi biliyormuş ve bu kişilerin hiçbiri aynı uçakta yolculuk etmemiş. 1837'de açılan "Pasteis de Belem" tatlı dükkanıyla başlayan bu serüven, o günden beri Belem Tartı&Turtası olarak anılmaya devam ediyor. Peki, günümüzde bu enfes tatlı nasıl yapılıyor? İşte Belem turtası tarifi...

BELEM TURTASI TARİFİ

Malzemeler:

Milföy için:

4 yaprak milföy hamuru (2'li şekilde birbirinden ayırmayın)

Şerbeti için:

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı su

1 adet limon kabuğu

1 adet çubuk tarçın

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

4 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilya)

BELEM TURTASI YAPILIŞI

Şerbet için tüm malzemeleri kısık ateşte kaynatın, koyulaşmaya başladıktan sonra biraz daha kaynatıp ılınmaya bırakın.

O sırada krema için olan malzemeleri (yumurta hariç) kıvam alana kadar kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Fokurdamaya başlayınca altını kapatıp ılınmaya bırakın.

Şerbet ve krema ılındıktan sonra, şerbeti azar azar dökerek kremayı çırparak yedirin.

Şerbet ve krema birleşince aynı yöntemle yumurta sarısını ekleyin.

Sıra milföylerde; tek yaprakta 2 parçayı ayırmadan kısa kenarından rulo yapıp üçe bölün.

Yağladığımız muffin kaplarına dik şekilde koyarak kenarlara doğru bastırıp çanak oluşturun.

Çanakların içine krema doldurun.

200 derece fırında 15 dakika alt üst, 5-10 dakika arası üst olarak pişirin.

Afiyet olsun!