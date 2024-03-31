Pratik ve hafif: Süt helvası tarifi
Süt helvası, hafif dokusu ve kolay yapımıyla pratik bir tatlı alternatifidir. İçerisindeki sütün yumuşaklığı ve tatlılığıyla damakları şenlendirir. İşte, pratik ve hafif süt helvası tarifi...
Süt helvası, Türk mutfağının sevilen ve hafif tatlılarından biridir. Geleneksel helva tariflerinden farklı olarak, süt helvası yapımı oldukça pratiktir ve sadece birkaç basit malzeme ile hazırlanabilir. Bu tatlı, özellikle yoğun zamanlarda hafif bir tatlı arayanlar için harika bir seçenektir. İşte, pratik ve hafif süt helvası tarifi...
SÜT HELVASI TARİFİ
Malzemeler
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1 litre süt
- 1 yumurta sarısı
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Yapılış
- Süt ve şekeri birlikte, şeker eriyene kadar karıştırın.
- Tereyağı ve unu, derin ya da geniş bir tavada, orta ateşte, unun kokusu çıkana kadar kavurun.
- Şekerli sütü, kavrulmakta olan karışıma azar azar ekleyerek sürekli karıştırın ve pürüzsüz bir hal alıp koyulaşana kadar bu işleme devam edin.
- Son olarak vanilin ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
- Karışımı orta boy fırın kabına dökün ve üzeri kabuk tutana kadar 10 dakika bekleyin.
- 230 derece önceden ısıtılmış fırında süt helvasını, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
- Fırından çıkan süt helvasını arzuya göre sıcak ya da oda ısısında, fındıkla birlikte servis edin. Afiyet olsun.
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