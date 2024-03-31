Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:16

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:16

Süt helvası, Türk mutfağının sevilen ve hafif tatlılarından biridir. Geleneksel helva tariflerinden farklı olarak, süt helvası yapımı oldukça pratiktir ve sadece birkaç basit malzeme ile hazırlanabilir. Bu tatlı, özellikle yoğun zamanlarda hafif bir tatlı arayanlar için harika bir seçenektir. İşte, pratik ve hafif süt helvası tarifi...

SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Yapılış