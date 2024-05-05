Evde pratik ve kolay çiğ köfte tarifi...
Çiğ köfte, Türk mutfağının sevilen ve yaygın olarak tüketilen bir lezzetidir. Hem pratik yapımı hem de lezzetiyle öne çıkan bu atıştırmalık, özellikle misafir ağırlama ve özel günlerde sıkça tercih edilir. Geleneksel olarak et ile yapılan çiğ köfte, günümüzde bulgurun ana malzeme olarak kullanıldığı ve etsiz olarak da hazırlanabilen çeşitleriyle de popülerliğini korur.
Evde kendi çiğ köftesini yapmak isteyenler nasıl yapacakları konusunda araştırma yapıyor. Çiğ köfte her ne kadar yapımı zor gözükse de aslında evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz! İşte, adım adım evde kolay çiğ köfte yapma tarifi…
Malzemeler
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım su bardağı domates salçası
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım limonun suyu
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı isot (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
- Yeşillik (maydanoz, taze soğan vb.)
- İnce bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su
Yapılışı
İnce bulguru derin bir kaseye alın ve üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip bir süre bekletin. Bulgurun suyu çekmesi ve şişmesi için yaklaşık 20-30 dakika bekleyin.
Soğanı ince ince doğrayın veya rendeleyin. Sarımsakları ezerek rendeleyin veya ince doğrayın.
Şişen bulgurun üzerine domates salçasını, sıvı yağı, limon suyunu, doğranmış soğanı, sarımsakları ve isteğe bağlı olarak baharatları ekleyin.
Malzemeleri güzelce karıştırın. Bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Bulgurun suyu çekilene kadar yoğurmayı sürdürün.
İyice yoğrulmuş olan karışıma yeşillikleri (maydanoz, taze soğan vb.) ekleyin ve tekrar yoğurun.
İsteğe bağlı olarak çiğ köftenize şekil vererek servis yapabilirsiniz. Maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
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