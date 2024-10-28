Evde smash burger tarifi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:48

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:48

Smash burger, dışı çıtır, içi sulu, enfes bir burger deneyimi sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, restoran lezzetinde bir burger yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler

400 gram dana kıyma (%20 yağlı)

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Cheddar peyniri dilimleri

4 adet hamburger ekmeği

Marul, domates dilimleri, soğan dilimleri, turşu (isteğe göre)

Sos için: mayonez, ketçap ve hardal karışımı

Yapılışı

1. Köfteleri Hazırlayın:

Kıymayı 4 eşit parçaya ayırarak yuvarlayın. Küçük toplar şeklinde hazırlayın, fazla yoğurmamaya özen gösterin ki etin dokusu bozulmasın.

2. Tava veya Izgarayı Isıtın:

Döküm tava veya ızgarayı yüksek ateşte iyice ısıtın. Tava çok sıcak olmalı, bu sayede köfteyi ezdiğinizde dışı çıtırlaşır.

3. Köfteleri Pişirin:

Et toplarını tavaya koyun ve spatula veya burger presi yardımıyla üzerine bastırarak ince bir köfte haline getirin. Tuz ve karabiber serpin.

Köftenin bir yüzü kızardığında, üzerine cheddar peyniri koyun ve birkaç saniye daha pişirin.

4. Ekmekleri Hazırlayın:

Hamburger ekmeklerini de tavada hafifçe kızartarak ısıtın. Bu adım, ekmeklerin daha lezzetli olmasını sağlar.

5. Burgeri Toplayın:

Ekmeklerin alt kısmına sos karışımını sürün. Üzerine köfteyi, ardından peynir, marul, domates, soğan veya turşu gibi malzemeleri ekleyin.

Üst ekmeği kapatın ve burgeri hafifçe bastırın.

Servis:

Sıcak ve çıtır smash burgeriniz artık hazır! Yanında patates kızartması ve soğuk bir içecekle servis edebilirsiniz.