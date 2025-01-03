Tatlı krizlerine son veren pratik atıştırmalık: Çikolatalı truff tarifi

Yayınlanma: 03.01.2025 - 21:06

Güncelleme: 03.01.2025 - 21:06

Çikolatalı truff, yoğun çikolata aroması ve yumuşak dokusuyla tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunar. Yapımı oldukça kolay olan bu minik toplar, misafirlerinize ikram etmek veya kendinizi şımartmak için harika bir seçenektir. Peki, tatlı krizlerine son veren bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, leziz çikolatalı truff tarifi...

ÇİKOLATALI TRUFF TARİFİ

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

100 ml sıvı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı çekilmiş bisküvi (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya özütü

Kaplama için:

Kakao, Hindistan cevizi, fındık kırığı veya renkli şekerlemeler

ÇİKOLATALI TRUFF YAPILIŞI

Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın.

Isıya dayanıklı bir kabın içerisine alın ve benmari usulü (kaynayan suyun üzerine yerleştirilen bir kapta) eritin.

Ayrı bir tencerede sıvı kremayı ısıtın ancak kaynatmayın.

Erittiğiniz çikolatanın üzerine sıcak kremayı ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde vanilya özütünü ekleyin.

Hazırladığınız karışımı buzdolabına alarak yaklaşık 2 saat kadar dinlendirin.

Bu süre, karışımın sertleşerek şekil almasını sağlayacaktır.

Sertleşen çikolatalı karışımdan küçük parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın.

İsterseniz bu aşamada topların içerisine bütün bir fındık koyabilirsiniz.

Hazırladığınız truff toplarını kakao, Hindistan cevizi, fındık kırığı veya renkli şekerlemelere bulayın.

Tüm topları kapladıktan sonra servis tabağına yerleştirin.

Afiyet olsun!