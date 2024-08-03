Fas mutfağının lezzet bombası: Tavuklu tajin tarifi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:38

Güncelleme: 03.08.2024 - 11:38

Dünya mutfakları, benzersiz ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerle doludur. Fas mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan tavuklu tajin, zengin baharatlar ve aromatik malzemelerle hazırlanan bir tür güveç yemeğidir. Tajin, adını pişirildiği özel toprak kaptan alır ve bu kap, yemeğin lezzetini artırır. İşte, Tavuklu tajin tarifi...

TAVUKLU TAJİN TARİFİ

Malzemeler

1 kg tavuk butu veya göğsü (parçalar halinde)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 büyük soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı zencefil tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 su bardağı tavuk suyu

1 limon (dilimlenmiş)

1 su bardağı kuru kayısı (yarıya kesilmiş)

1 su bardağı yeşil zeytin

1 demet taze kişniş (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Yapılış