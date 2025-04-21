Fast food tadında ama çok daha hafif: Fırınlanmış patates dilimleri
Patates severlere müjde! Kızartmadan da çıtır çıtır, baharatlı ve lezzet dolu patates dilimleri yapmak mümkün. Hem atıştırmalık hem ana yemeklerin yanında harika bir eşlikçi olan bu tarif, fırından çıktığı anda fark yaratıyor.
Patates deyince akla genellikle bol yağda kızartılmış, kalorisi yüksek bir lezzet gelir. Ancak doğru pişirme tekniği ve baharat seçimiyle fırında yapılan patatesler hem çok daha hafif hem de çok daha lezzetli olabilir.
FIRINDA BAHARATLI PATATES DİLİMLERİ TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet orta boy patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 1 diş rendelenmiş sarımsak)
- Tuz, karabiber
- Servis için: Yoğurtlu sos, ketçap veya acı sos
Yapılışı:
- Patatesleri hazırlayın: Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesin (elma dilimi formu önerilir).
- Baharat karışımını oluşturun: Zeytinyağı, toz biber, kekik, sarımsak, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.
- Karıştırın: Patates dilimlerini bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
- Fırınlayın: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine patatesleri tek sıra halinde dizin. 200°C önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika pişirin.
- Kıtırlaştırın: Son 5 dakikada fırının ızgara ayarını açarak üstlerinin kızarmasını sağlayın.
- Servis: Yanında yoğurtlu dip sos ya da ev yapımı ketçapla servis edin.
Etiketler: #tarif #patates #Fast Food
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