Fast food tadında ama çok daha hafif: Fırınlanmış patates dilimleri

Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:29

Patates deyince akla genellikle bol yağda kızartılmış, kalorisi yüksek bir lezzet gelir. Ancak doğru pişirme tekniği ve baharat seçimiyle fırında yapılan patatesler hem çok daha hafif hem de çok daha lezzetli olabilir.

FIRINDA BAHARATLI PATATES DİLİMLERİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 1 diş rendelenmiş sarımsak)

Tuz, karabiber

Servis için: Yoğurtlu sos, ketçap veya acı sos

Yapılışı: