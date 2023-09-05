Fındık çeşitleri nelerdir? Neden fındık tüketmeliyiz?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 22:32

Güncelleme: 05.09.2023 - 22:32

En sevilen kuruyemiş çeşitlerinden biri olan fındık, eşsiz tadının yanı sıra güçlü içeriğiyle de vazgeçilmez besinlerden biri. Ülkemizin en çok tüketilen mahsullerinden biri olan fındık, çiğ ve kavrulmuş alternatifleriyle neredeyse herkes tarafından seviliyor. Fındık, corylus cinsine ait bir ağaç türü olan fındık ağacının meyvesidir. Fındık genellikle çiğ, kavrulmuş veya işlenmiş şekillerde bulunur. Taze fındık, mevsiminde kabukları açılarak çiğ olarak tüketilebilir veya çeşitli tariflerde kullanılabilir. Fındığın hafif tatlımsı bir tadı ve yağlı bir dokusu vardır.

FINDIK ÜLKEMİZDE NEREDE YETİŞİR?

Bol yağış alan nemli bölgeleri seven fındığın, ülkemizdeki yetişme alanlarını ise en çok Doğu Karadeniz Bölgesi oluşturuyor. Rize, Ordu, Trabzon, Artvin gibi Doğu Karadeniz şehirlerinin yanı sıra Sakarya, Bolu, Samsun, Sinop ve Tokat gibi şehirlerde de fındık yetiştiriciliği yapılabiliyor.

FINDIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde toplamda 18 farklı standart fındık çeşidi bulunuyor.



1- Tombul fındık (En kaliteli fındık çeşidi)

2- Çakıldak fındık

3- Palaz fındık

4- Mincane fındığı

5- Foşa fındığı

6- Cavcava fındığı

7- Uzunmusa fındığı

8- Kan fındığı

9- Kargalak fındık

10- İncekara fındığı

11- Kalınkara fındığı

12- Sivri fındık

13- Karafındık

14- Yassı badem fındığı

15- Yuvarlak badem fındığı

16- Değirmendere fındığı

17- Kuş fındığı

18- Acı fındık

FINDIK NASIL TÜKETİLİR?

Doğrudan çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz.

Kavrulmuş şekliyle de tercih edebilirsiniz. Bunun için çiğ fındıkları kendiniz fırında veya tavada kavurabilirsiniz.

Birçok tatlı, çikolata, pasta, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin yapımında veya salata, pilav, soslar ve diğer farklı yemek tariflerinde de kullanılabilir.

Kırılmış ve öğütülmüş formlarıyla tariflere, tatlılara ve dondurmalara ekleyebilirsiniz.

Fındık yağı ve fındık sosu olarak tariflerde yer verebilirsiniz.

Fındık ezmesi olarak kahvaltılarda, ara öğünlerde ve günün her anında sade veya ekmek üstü olarak keyifle tüketebilirsiniz.

NEDEN FINDIK TÜKETMELİYİZ?

Fındık, kanser riskini önlemeye yardımcı olabilecek önemli bir antioksidan kaynağı olan proantosiyanidin içerir. Fındığın içinde bulunan diğer antioksidanlardan olan manganez süperoksit dismutaz, vücutta oksidatif stresle savaşarak kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Fındıkta bulunan E vitamini ise antioksidan özellikleri ile kansere sebep olan hasarlı hücrelerin yok edilmesinde faydalı olabilir.



Düzenli fındık tüketmek iltihap belirteçlerinin etkilerini azaltabilir. Fındık, anti-inflamatuar özelliklere sahip polifenolik bileşikleri içerir. Bu bileşikler, vücuttaki inflamasyonu azaltarak inflamasyonla ilişkili hastalıkların riskini düşürebilir.

Fındık, başta oleik asit olmak üzere, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilecek çeşitli bileşenler içerir. Bu kombinasyonlar, tokluk hissini artırabilir ve açlık süresini uzatabilir.

Fındık, lif açısından zengin bir besin maddesidir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını korur.

NE KADAR FINDIK TÜKETMELİYİZ?

Uzmanlara göre günde bir avuç fındık, vücudun günlük ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral oranına katkıda bulunmak için yeterli oluyor. Günde 100 gram fındık tüketimi ile günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 24’ü, B1 vitamini ihtiyacının yüzde 33’ü ve B6 vitamini ihtiyacının yüzde 35’i karşılanabiliyor. Ancak fındığın da diğer tüm doğal besinler gibi aşırı miktarda tüketilmemesi gerektiği unutulmamalı.