Fırın yok, pişirme yok! 10 dakikada mozaik pasta tarifi

14.05.2026 22:23:00
Haber Merkezi
Aniden bastıran tatlı krizlerinin ve çat kapı gelen misafirlerin en büyük kurtarıcısı, çocukluk anılarımızın baş tacı Mozaik Pasta tarifi...

Tatlı yapmak için her zaman saatler harcamaya veya profesyonel mutfak aletlerine ihtiyacınız yok. İki paket petibör bisküvinin kakaolu enfes bir sosla buluştuğu Mozaik Pasta, en pratik ve en sevilen "şipşak" tatlılardan biri. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 paket sade petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (veya margarin)

İsteğe bağlı: Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık içi

TARİF

Derin bir karıştırma kabına erittiğiniz (ve ilk sıcağı geçmiş) tereyağını, soğuk sütü, toz şekeri ve kakaoyu alın. Tel çırpıcıyla şeker tamamen eriyene ve pürüzsüz bir sos elde edene kadar iyice karıştırın.

Petibör bisküvileri sosun içine elinizle kırın. (Bisküvileri çok ufalamamaya, un ufak etmemeye özen gösterin; her bir bisküviyi 4 parçaya bölmeniz mozaik görüntüsü için idealdir). Varsa ceviz veya fındıkları da bu aşamada ekleyin.

Bir spatula veya kaşık yardımıyla bisküvileri ezmeden, kakaolu sosun her bir bisküviye nüfuz etmesini sağlayacak şekilde alttan üste doğru nazikçe karıştırın.

Tezgahın üzerine uzun bir streç film veya alüminyum folyo (içine yağlı kağıt sererek) açın. Hazırladığınız bisküvili harcı folyonun tam ortasına uzunlamasına dökün.

Streç filmi veya folyoyu iki yanından tutup harcı sıkıştırarak kapatın. Elinizle dışarıdan bastırarak o meşhur üçgen (piramit) veya rulo (baton) şeklini verin.

Şekil verdiğiniz pastayı dondurucuya atın. En az 2-3 saat iyice sertleşene kadar dinlendirin. Servis yapmadan 5 dakika önce dondurucudan çıkarıp dilimleyin, dilerseniz üzerine çikolata sosu veya Hindistan cevizi serpiştirerek sunun!

Tam kıvamında ve lezzetli: Fırın sütlaç tarifi Sütün ipeksi beyazlığı ile fırın ateşinin bıraktığı o karakteristik yanık izinin kurduğu görsel ve lezzetsel ittifak... Fırın Sütlaç, ev yapımı tatlı disiplininin en hafif ve en zarif imzasıdır.
Orta Asya mutfağının vazgeçilmezi: Özbek pilavı tarifi Et, havuç ve aromatik baharatlarla hazırlanan Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Doyurucu yapısı ve tane tane dokusuyla dikkat çeken bu geleneksel tarif, kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Davet sofralarına çok yakışpan lezzet: Ispanaklı peynirli kiş tarifi Çıtır hamuru, içi yumuşacık dokusu ve eriyen peynirin nefis uyumuyla sofraların yıldızı olmaya aday ıspanaklı peynirli kiş tarifi, çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her ana yakışıyor. İşte enfes tadıyla ıspanaklı peynirli kiş tarifi...