Davet sofralarına çok yakışpan lezzet: Ispanaklı peynirli kiş tarifi

Hafif kavrulmuş ıspanağın tuzlu peynirle buluştuğu, ağızda dağılan kıtır tabanıyla herkesi kendine hayran bırakan bu lezzet; kahvaltı sofralarında, çay davetlerinde ya da hafif bir akşam yemeğinde kurtarıcı oluyor. Üstelik dilim dilim servis edilen şık görüntüsüyle misafir sofralarına da çok yakışıyor. İşte enfes tadıyla ıspanaklı peynirli kiş tarifi...

ISPANAKLI PEYNİRLİ KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Kiş hamuru için:

2 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram ıspanak

150 gram beyaz peynir

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 paket krema

2 adet yumurta

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

ISPANAKLI PEYNİRLİ KİŞ YAPILIŞI

İlk olarak un ve tuzu karıştırın.

Küp doğranmış tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına getirin.

Yumurtayı ve soğuk suyu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Tavaya zeytinyağını alın. Doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

Soğuyan harca ezilmiş beyaz peynir ve rendelenmiş kaşarı ilave edin.

Ayrı bir kapta krema ve yumurtaları çırpın.

Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin.

Çatal yardımıyla tabanını delin.

Ispanaklı harcı hamurun üzerine yayın.

Hazırladığınız kremalı sosu üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!