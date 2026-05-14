Orta Asya mutfağının vazgeçilmezi: Özbek pilavı tarifi

14.05.2026 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Et, havuç ve aromatik baharatlarla hazırlanan Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Doyurucu yapısı ve tane tane dokusuyla dikkat çeken bu geleneksel tarif, kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Kendine özgü pişirme tekniği ve yoğun aromasıyla dikkat çeken Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Et, havuç ve baharatlarla hazırlanan bu doyurucu pilav, özellikle kalabalık sofralarda sıkça tercih ediliyor. Peki Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Özbek pilavı tarifi…

ÖZBEK PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 300 gram kuşbaşı dana eti
  • 2 adet havuç
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 4 su bardağı sıcak su

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp ılık suda yaklaşık 20 dakika bekletin.

Tencereye sıvı yağı alın ve kuşbaşı etleri kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar pişirin.

Jülyen doğranmış havuçları ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.

Suyunu süzdüğünüz pirinci tencereye ekleyin ve karıştırın.

Pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra pilavı 10-15 dakika dinlendirerek servis edin.

Farklı tatlar arayanlara: Avokado turşusu nasıl yapılır? Sağlıklı ve farklı lezzet arayanlar için avokado turşusu, hafif ekşimsi aroması ve pratik hazırlanışıyla son dönemin dikkat çeken tarifleri arasında yer alıyor.
Şerbetli tatlı severlerin favorisi: Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır? Trakya mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan Hayrabolu tatlısı, peynirli yapısı ve irmikli dokusuyla dikkat çekiyor. Tahin ve cevizle servis edilen bu geleneksel lezzet, evde kolayca hazırlanabiliyor.
Anadolu sofralarının değişmez lezzeti: Karnıyarık tarifi Altın sarısı kızarmış patlıcanların, domates ve biberin aromasıyla pişen kıymalı harçla kurduğu o muazzam ittifak... Karnıyarık, Türk mutfak disiplininde "sabır ve denge"nin en lezzetli kanıtıdır.