Orta Asya mutfağının vazgeçilmezi: Özbek pilavı tarifi

Kendine özgü pişirme tekniği ve yoğun aromasıyla dikkat çeken Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Et, havuç ve baharatlarla hazırlanan bu doyurucu pilav, özellikle kalabalık sofralarda sıkça tercih ediliyor. Peki Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Özbek pilavı tarifi…

ÖZBEK PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

300 gram kuşbaşı dana eti

2 adet havuç

1 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

4 su bardağı sıcak su

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp ılık suda yaklaşık 20 dakika bekletin.

Tencereye sıvı yağı alın ve kuşbaşı etleri kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar pişirin.

Jülyen doğranmış havuçları ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.

Suyunu süzdüğünüz pirinci tencereye ekleyin ve karıştırın.

Pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra pilavı 10-15 dakika dinlendirerek servis edin.