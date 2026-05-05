Fırından çıkan sanat eseri: Kat kat lezzeti ile Beşamel Soslu Kabak Graten tarifi...

Sebze sevmeyenlerin (özellikle de çocukların) bile tabak tabak yiyeceği bu tarif, kabağın o hafif lezzetinin beşamel sosun ipeksi dokusu ve kaşar peynirinin uzayan cazibesiyle buluştuğu harika bir ana öğün. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Temel Malzemeler:

4-5 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

İpeksi Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt (Soğuk olmalı)

Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: Çeyrek çay kaşığı muskat rendesi

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

ADIM ADIM GRATEN TARİFİ

Kabakları yıkayıp uçlarını kesin (kabuklarını soymanıza gerek yok). Hepsini çok ince (cips gibi) yuvarlak halkalar halinde dilimleyin.

Kabak fırında çok su salmasın diye, geniş bir tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Kabak dilimlerini yüksek ateşte, hafifçe renkleri dönüp dirilikleri gidene dek soteleyin (tamamen pişirmeyin). Ocaktan alırken tuz ve baharatlarını atın. Sotelediğiniz kabakları orta boy bir fırın kabına (veya borcama) eşit şekilde yayın.

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar (hafif rengi dönene dek) 2-3 dakika kavurun.

Kavrulan unun üzerine soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir yandan da çırpıcıyla hızlıca karıştırın (topaklanmaması çok önemli). Sos kaynayıp muhallebi kıvamına geldiğinde içine tuz, karabiber ve (varsa) muskatı ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız sıcak beşamel sosu, fırın kabındaki kabakların her yerini kapatacak şekilde dökün ve spatulayla pürüzsüzleştirin.

Sosun üzerine rendelenmiş kaşar peynirini eşit bir şekilde serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, peynirler eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.

Fırından çıkan grateni dilimlemeden önce kalıp gibi çıkması için 10-15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Sonrasında dilimleyerek servis yapın.