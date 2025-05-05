Fransa mutfağının zarafeti tabağınızda: Tavuklu Ratatouille Graten
Güney Fransa’nın meşhur sebze yemeği ratatouille, bu kez fırınlanmış ve tavukla zenginleşmiş bir yorumla karşınızda. Hafif ama doyurucu, şık ama sade bir Fransız lezzeti.
Fransız mutfağı deyince gözünüzde pahalı malzemelerle dolu karmaşık tarifler mi canlanıyor? Aslında Provence bölgesinden gelen Ratatouille gibi yemekler, hem ekonomik hem de doğallığın zarafetini yansıtan tatlar sunar. Bu tarifte klasik sebzeli ratatouille, yumuşacık tavuk parçaları ve peynirli graten dokunuşuyla buluşuyor. Hem etli hem sebzeli bu Fransız yemeği, özel bir akşam yemeğine ya da hafif bir davet menüsüne rahatlıkla uyum sağlar.
TAVUKLU RATATOUILLE GRATEN TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)
- 1 adet patlıcan (ince dilimlenmiş)
- 1 adet kırmızı biber (şerit doğranmış)
- 1 adet domates (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kekik, fesleğen
- Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri
Yapılışı:
- Tavukları az zeytinyağında tuz, karabiber ve kekik ile soteleyin, kenara alın.
- Aynı tavada sarımsağı, ardından salça ve doğranmış domatesi ekleyin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.
- Fırın kabına önce domatesli sosu yayın. Üzerine sırayla kabak, patlıcan ve biber dilimlerini yerleştirin.
- Tavukları sebzelerin arasına yerleştirin. Üzerine rendelenmiş peynir serpin.
- 180°C fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.
- Taze fesleğenle süsleyerek servis yapın.
Etiketler: #fransız mutfağı #Ratatouille #tavuk göğsü #tarif
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'