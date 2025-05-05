Fransa mutfağının zarafeti tabağınızda: Tavuklu Ratatouille Graten

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:47

Güncelleme: 05.05.2025 - 19:47

Fransız mutfağı deyince gözünüzde pahalı malzemelerle dolu karmaşık tarifler mi canlanıyor? Aslında Provence bölgesinden gelen Ratatouille gibi yemekler, hem ekonomik hem de doğallığın zarafetini yansıtan tatlar sunar. Bu tarifte klasik sebzeli ratatouille, yumuşacık tavuk parçaları ve peynirli graten dokunuşuyla buluşuyor. Hem etli hem sebzeli bu Fransız yemeği, özel bir akşam yemeğine ya da hafif bir davet menüsüne rahatlıkla uyum sağlar.

TAVUKLU RATATOUILLE GRATEN TARİFİ

Malzemeler:

300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

1 adet patlıcan (ince dilimlenmiş)

1 adet kırmızı biber (şerit doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik, fesleğen

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

Yapılışı: