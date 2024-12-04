Fransız mutfağının klasiği: Boeuf Bourguignon tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:04

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:04

Fransız mutfağı, dünya gastronomisinin en önemli temsilcilerinden biri olarak sayısız lezzeti barındırıyor. Bu lezzetlerden biri olan Boeuf Bourguignon, yüzyıllardır Burgonya bölgesinin geleneksel tarifi olarak biliniyor.

BOEUF BOURGUIGNON TARİFİ

Malzemeler:

1,5 kg dana kuşbaşı eti

200 gram pastırma veya füme bacon

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 büyük soğan, doğranmış

2 adet havuç, dilimlenmiş

250 gram mantar, dilimlenmiş

20 adet arpacık soğanı

Sos Malzemeleri:

750 ml kırmızı şarap (tercihen Burgonya şarabı)

500 ml et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 dal taze kekik veya 1 çay kaşığı kuru kekik

2 adet defne yaprağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Süslemek için:

Kıyılmış taze maydanoz

Yapılış

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın.