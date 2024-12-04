Fransız mutfağının klasiği: Boeuf Bourguignon tarifi
Burgonya bölgesinin eşsiz lezzeti Boeuf Bourguignon, kırmızı şarapla pişirilen dana eti ve sebzelerin muhteşem uyumuyla sofralarınıza Fransız esintisi getiriyor. Bu geleneksel yemek, zengin aroması ve doyurucu içeriğiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Fransız mutfağı, dünya gastronomisinin en önemli temsilcilerinden biri olarak sayısız lezzeti barındırıyor. Bu lezzetlerden biri olan Boeuf Bourguignon, yüzyıllardır Burgonya bölgesinin geleneksel tarifi olarak biliniyor.
BOEUF BOURGUIGNON TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 kg dana kuşbaşı eti
- 200 gram pastırma veya füme bacon
- 2 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 büyük soğan, doğranmış
- 2 adet havuç, dilimlenmiş
- 250 gram mantar, dilimlenmiş
- 20 adet arpacık soğanı
Sos Malzemeleri:
- 750 ml kırmızı şarap (tercihen Burgonya şarabı)
- 500 ml et suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 dal taze kekik veya 1 çay kaşığı kuru kekik
- 2 adet defne yaprağı
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Süslemek için:
- Kıyılmış taze maydanoz
Yapılış
Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın.
- Pastırmayı küçük parçalar halinde doğrayıp tencereye ekleyin ve çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından pastırmaları çıkarıp kenara alın.
- Aynı tencereye dana etlerini ekleyin. Her tarafı kahverengi olana kadar yüksek ateşte mühürleyin. Mühürlenen etleri bir tabağa alın.
- Tencereye doğranmış soğan ve dilimlenmiş havuçları ekleyin. Orta ateşte 5 dakika kadar soteleyin.
- Ezilmiş sarımsağı ekleyip 1 dakika daha soteleyin.
- Etleri ve pastırmaları tencereye geri koyun.
- Üzerine 2 yemek kaşığı unu serpin ve tüm malzemeleri karıştırarak unu yedirin.
- Tencereyi önceden ısıtılmış 180°C fırına koyup 4 dakika pişirin. Ardından çıkarıp karıştırın ve tekrar 4 dakika fırına verin.
- Tencereyi fırından alıp ocak üzerine yerleştirin.
- Kırmızı şarabı ekleyin ve karıştırarak kaynamaya getirin.
- Et suyunu, domates salçasını, kekik ve defne yapraklarını ekleyin.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 2,5-3 saat pişirin. Etin yumuşak ve sosun koyu bir kıvam alması gerekiyor.
- Ayrı bir tavada biraz zeytinyağı ısıtın.
- Arpacık soğanlarını ekleyip hafifçe karamelize olana kadar pişirin, kenara alın.
- Aynı tavada dilimlenmiş mantarları soteleyin.
- Pişmeye yakın tencereye arpacık soğanlarını ve mantarları ekleyin.
- Tüm malzemeleri birlikte 15 dakika daha pişirin.
- Yemeği ocaktan alın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.
- Servis yaparken üzerine kıyılmış taze maydanoz serpin.
- Yanında püre patates, taze ekmek veya pilav ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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